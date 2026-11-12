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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNCP विलय पर बैठक में पहुंचे रोहित पवार, चर्चा शुरू होते ही सिल्वर ओक से निकले बाहर

NCP विलय पर बैठक में पहुंचे रोहित पवार, चर्चा शुरू होते ही सिल्वर ओक से निकले बाहर

एनसीपी विलय पर बैठक में रोहित पवार सिल्वर ओक पहुंचे. विलय की चर्चा शुरू होते ही रोहित पवार अचानक बैठक छोड़कर बाहर निकल गए.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 12 Nov 2026 06:01 PM (IST)
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विलय की चर्चाओं के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गुट में चार अलग-अलग मत सामने आ रहे हैं. शरद पवार गुट के वरिष्ठ विधायक दोनों दलों के विलय (NCP Merger) के बाद सत्ता में शामिल होने के पक्ष में हैं. हालांकि, रोहित पवार और रोहित पाटील जैसे नेता विलय और सत्ता में शामिल होने के विरोध में हैं.

सत्ता में जाने और दोनों दलों के विलय के फैसले का रोहित पवार पहले से ही विरोध करते रहे हैं. दो दिन पहले ही मुंबई स्थित शरद पवार के निवास स्थान सिल्वर ओक पर पार्टी नेताओं की एक अहम बैठक हुई थी.

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बैठक में ये लोग रहे मौजूद

इस बैठक में जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे और सुप्रिया सुले मौजूद थे. बैठक में दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के विलय को लेकर चर्चा हुई. रोहित पवार भी बैठक में पहुंचे थे. हालांकि, जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि बैठक विलय के मुद्दे पर हो रही है, उन्होंने अचानक सिल्वर ओक से निकलने का फैसला किया.

बताया जा रहा है कि रोहित पवार अब भी अपने पुराने रुख पर कायम हैं. ऐसे में यदि सुप्रिया सुले और पार्टी के अन्य प्रमुख नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस के विलय का फैसला लेते हैं, तो रोहित पवार क्या करेंगे, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.

रोहित पवार के समर्थन में रोहित पाटील

विलय का विरोध करने और बीजेपी के साथ नहीं जाने के रोहित पवार के रुख का अब तक केवल आर. आर. आबा के बेटे रोहित पाटील ने ही समर्थन किया है. हालांकि, रोहित पवार ने यह लचीलापन भी दिखाया है कि आखिरकार पार्टी नेतृत्व जो रुख तय करेगा, वे उसके साथ जाने को तैयार हैं.

खास बात यह है कि दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के विलय की इस चर्चा और बातचीत से शरद पवार पूरी तरह अलग हैं. NDA के साथ जाने या विलय के मुद्दे पर अजित पवार के रहते हुए विलय को लेकर हुई चर्चा के दौरान शरद पवार का जो रुख था, उसी के मुताबिक वे खुद NDA में शामिल होने या विलय की पूरी प्रक्रिया में सक्रिय नहीं रहेंगे. ऐसे में दोनों गुटों के अन्य प्रमुख नेता ही इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गुट में आखिर चल क्या रहा है?

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गुट के वरिष्ठ नेता विलय के पक्ष में हैं. उनका मानना है कि पार्टी को अब सत्ता में शामिल होना चाहिए. जानकारी के मुताबिक, पार्टी के अधिकांश विधायक भी वरिष्ठ नेताओं के इस रुख का समर्थन कर रहे हैं. वहीं, कुछ विधायकों का मानना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ विलय करने के बजाय एक अलग गुट या पार्टी के रूप में NDA में शामिल होना चाहिए. 

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गुट में अलग-अलग मतों को देखते हुए कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है. उन्होंने अब तक अपना फैसला विधायकों तक भी नहीं पहुंचाया है.ऐसे में सुप्रिया सुले इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती हैं और क्या रुख जाहिर करती हैं, इस पर राजनीतिक गलियारों की नजरें टिकी हुई हैं.

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 12 Nov 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
NCP Rohit Pawar MAHARASHTRA NEWS SHARAD PAWAR
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