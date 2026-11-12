दिवाली के 5 दिनों में मुंबई में कूड़े का अंबार! 36 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा जमा हुआ कचरा

मुंबईकर जहां दिवाली का त्योहार मना रहे थे, वहीं मुंबई को साफ-सुथरा रखने के लिए महानगरपालिका के सफाई कर्मचारी लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे थे. दिवाली के 5 दिनों में मुंबई में सामान्य दिनों की तुलना में 443 मीट्रिक टन अतिरिक्त कचरा जमा हुआ.

महानगरपालिका के मुताबिक, 7 से 11 नवंबर के बीच शहर में कुल 36,445.06 मीट्रिक टन कचरा जमा किया गया और उसका परिवहन किया गया. इसके लिए कचरा वाहनों ने कुल 6,787 चक्कर लगाए.

मुंबई में दिवाली के दौरान कूड़े का अंबार

अक्टूबर महीने में मुंबई में प्रतिदिन औसतन 7,200.40 मीट्रिक टन कचरा जमा होता था. इस औसत के हिसाब से दिवाली के 5 दिनों में करीब 36,002 मीट्रिक टन कचरा जमा होने की उम्मीद थी. हालांकि, वास्तविक आंकड़ा इससे 443 मीट्रिक टन अधिक रहा.

7 नवंबर को सबसे ज्यादा जमा हुआ कचरा

इस दौरान 7 नवंबर को सबसे ज्यादा 7,810.26 मीट्रिक टन कचरा जमा हुआ. इस दिन कचरा वाहनों ने 1,399 चक्कर लगाए. सामान्य दैनिक औसत की तुलना में इस दिन करीब 610 मीट्रिक टन अधिक कचरा जमा हुआ.

महानगरपालिका के सफाई कर्मचारी लगातार करते रहे काम

दिवाली के दौरान पटाखों का कचरा, उपहारों के डिब्बे, पैकेजिंग सामग्री और अन्य उत्सव संबंधी कचरे की बड़ी मात्रा जमा हुई. इसके बावजूद महानगरपालिका के सफाई कर्मचारियों ने सड़कों की सफाई, घर-घर से कचरा जमा करने और सार्वजनिक स्थानों की सफाई का काम लगातार जारी रखा.

महानगरपालिका प्रशासन ने की सफाई कर्मचारियों के योगदान की सराहना

दिवाली के दौरान भी सफाई कर्मचारी, वाहन चालक, सहायक और पर्यवेक्षक अपनी सेवाएं देते रहे. घर-घर जाकर कचरा इकट्ठा करने, सड़कों की सफाई और कचरे को निर्धारित जगहों पर पहुंचाने की सेवाएं पूरे त्योहार के दौरान लगातार जारी रहीं. महानगरपालिका प्रशासन ने मुंबई को स्वच्छ रखने में उनके योगदान की सराहना की है. साथ ही नागरिकों से कचरे को अलग-अलग करके अधिकृत सफाई कर्मचारियों को ही सौंपने और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फेंकने की अपील की गई है.

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