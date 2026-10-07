मीरा रोड हमले की 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, ATS ने बताई पूरी कहानी

महाराष्ट्र के मुंबई में मीरा रोड में हुए ‘लोन वुल्फ’ हमले के मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने 2,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. चार्जशीट में आरोपी जैब अंसारी (31) को लेकर दावा किया गया है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था और सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी धर्मप्रचारकों के वीडियो देखने के बाद वह खुद ही कट्टरपंथी बन गया.

एटीएस ने चार्जशीट में यह भी स्पष्ट किया है कि हमले के पीछे किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने नहीं आई है. आरोपी ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया था, उसने एजेंसियों के होश उड़ा दिए थे.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: FDA ने कैडिला फार्मा के 3 लाइसेंस किए रद्द, Aciloc की ब्रिकी पर रोक

कई वजहों से हो गया था निराश

एटीएस के मुताबिक, हाल ही में हुए तलाक, मकान मालिक द्वारा किराए का घर खाली करने के लिए कहे जाने और खाने की आदतों को लेकर बढ़े अविश्वास, खासकर अनजान लोगों द्वारा बनाए गए भोजन पर भरोसा न करने की वजह से अंसारी की निराशा और बढ़ गई थी.

दो सुरक्षा गार्डों पर किया था हमला

27 अप्रैल को मीरा रोड इलाके में दो सुरक्षा गार्डों पर चाकू से हमला करने का जैब अंसारी पर आरोप है. आरोप है कि उसने हमला करने से पहले दोनों सुरक्षा गार्डों का धर्म पूछा था. चार्जशीट के मुताबिक, जैब अंसारी ने ऑनलाइन माध्यमों पर अतिरेकी विचारधारा वाले धर्मप्रचारकों के वीडियो देखे और खुद ही कट्टरपंथी बन गया.

इस मामले में एटीएस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत कार्रवाई की है. आरोपपत्र में अंसारी के घर से बरामद एक चिट्ठी को भी शामिल किया गया है. एटीएस का दावा है कि इस चिट्ठी में लिखा था. 'लोन वुल्फ तुम पर झपट पड़ेंगे.'

धर्म पूछकर किया था हमला

जैब अंसारी ने इसी साल अप्रैल महीने में मीरा रोड इलाके में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था. जिसमें उसने धर्म पूछकर दो सुरक्षा गार्डों पर जानलेवा हमला किया था. आरोपी ने अकेले ही वारदात को अंजाम दिया था.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: ‘लड़, संघर्ष अटल है’, रोहित पवार के समर्थन में पिता का भावुक लेटर