ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'राहुल गांधी को मोदी फोबिया', फोन टैपिंग के आरोपों पर बोले डिप्टी CM एकनाथ शिंदे

'राहुल गांधी को मोदी फोबिया', फोन टैपिंग के आरोपों पर बोले डिप्टी CM एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी सिर्फ सबूत होने का दावा करते हैं, लेकिन उन्हें सामने नहीं लाते. रोज नए आरोप लगाना और नए नैरेटिव गढ़ना ही उनका काम रह गया है.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 13 Nov 2026 07:13 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें ‘मोदी फोबिया’ से ग्रस्त बताया है. एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राहुल गांधी को जागते-सोते, उठते-बैठते सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दिखाई देते हैं. जब तक वे प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेते, तब तक न उनकी खबर बनती है और न ही वे मीडिया की सुर्खियों में रह पाते हैं.

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी के फोन टैपिंग से जुड़े आरोपों पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी डूबती राजनीतिक नैया बचाने और चर्चा में बने रहने के लिए वे बेबुनियाद, मनगढ़ंत और बचकाने आरोपों का सहारा ले रहे हैं. उनके पास न कोई ठोस मुद्दा है, न विकास का विजन और न ही अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत.

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
राज ठाकरे के ट्वीट के बाद छठ पूजा पर मनसे आक्रामक, BMC को लिखा पत्र
राज ठाकरे के ट्वीट के बाद छठ पूजा पर मनसे आक्रामक, BMC को लिखा पत्र
महाराष्ट्र
मुंबई क्राइम ब्रांच में बड़ा फेरबदल, टाइगर श्रॉफ-रोहित शेट्टी फायरिंग केस छीने
मुंबई क्राइम ब्रांच में बड़ा फेरबदल, टाइगर श्रॉफ-रोहित शेट्टी फायरिंग केस छीने
महाराष्ट्र
NCP विलय पर सुप्रिया सुले के बयान से सियासी हलचल, संजय राऊत का भी बड़ा बयान
NCP विलय पर सुप्रिया सुले के बयान से सियासी हलचल, संजय राऊत का भी बड़ा बयान
महाराष्ट्र
संभाजीनगर: मंत्री संजय शिरसाट के आवास पर हमला, की CP को हटाने की मांग
संभाजीनगर: मंत्री संजय शिरसाट के आवास पर हमला, की CP को हटाने की मांग

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी सिर्फ सबूत होने का दावा करते हैं, लेकिन उन्हें सामने नहीं लाते. रोज नए आरोप लगाना और नए नैरेटिव गढ़ना ही उनका काम रह गया है.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता अपने बयानों से खुद ही अपनी किरकिरी करवा रहे हैं. राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा कि उन पर ‘खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे’ वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है.

राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने किया पलटवार

बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोन टैप कराने का आरोप लगाया है, इसके बाद से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. वहीं राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी पहले भी ऐसे आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है.

राज ठाकरे के ट्वीट के बाद छठ पूजा पर मनसे आक्रामक, BMC को लिखा पत्र

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
Read More
Published at : 13 Nov 2026 07:10 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
राज ठाकरे के ट्वीट के बाद छठ पूजा पर मनसे आक्रामक, BMC को लिखा पत्र
राज ठाकरे के ट्वीट के बाद छठ पूजा पर मनसे आक्रामक, BMC को लिखा पत्र
महाराष्ट्र
मुंबई क्राइम ब्रांच में बड़ा फेरबदल, टाइगर श्रॉफ-रोहित शेट्टी फायरिंग केस छीने
मुंबई क्राइम ब्रांच में बड़ा फेरबदल, टाइगर श्रॉफ-रोहित शेट्टी फायरिंग केस छीने
महाराष्ट्र
NCP विलय पर सुप्रिया सुले के बयान से सियासी हलचल, संजय राऊत का भी बड़ा बयान
NCP विलय पर सुप्रिया सुले के बयान से सियासी हलचल, संजय राऊत का भी बड़ा बयान
महाराष्ट्र
संभाजीनगर: मंत्री संजय शिरसाट के आवास पर हमला, की CP को हटाने की मांग
संभाजीनगर: मंत्री संजय शिरसाट के आवास पर हमला, की CP को हटाने की मांग
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पाकिस्तान से मिला CM भगवंत मान को निमंत्रण तो MEA बोला, 'हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई...'
पाकिस्तान से मिला CM भगवंत मान को निमंत्रण तो MEA बोला, 'हम उम्मीद करते हैं कि हर कोई...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IIT रुड़की में BTech के छात्र की मौत, कमरे में मिला शव; लैपटॉप से सुसाइड नोट बरामद
IIT रुड़की में BTech के छात्र की मौत, कमरे में मिला शव; लैपटॉप से सुसाइड नोट बरामद
इंडिया
मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस CS कर्णन का चेन्नई में निधन, हुआ था काफी विवाद
मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस CS कर्णन का चेन्नई में निधन, हुआ था काफी विवाद
बॉलीवुड
स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे शरद कपूर, बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर, नहीं रुके आंसू!
स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे शरद कपूर, बदहाली में जिंदगी जीने को मजबूर, नहीं रुके आंसू!
क्रिकेट
इस भारतीय क्रिकेटर ने जीता ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड. वर्ल्ड चैंपियन खिलाडी को पछाड़ा
इस भारतीय क्रिकेटर ने जीता ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड. वर्ल्ड चैंपियन खिलाडी को पछाड़ा
इंडिया
राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’
राहुल ने राजीव गांधी का लिखा खत किया शेयर, ‘मेरे पिता की दी गई सीख...’
मध्य प्रदेश
छतरपुर में तनाव! धीरेंद्र शास्त्री और यादव महासभा के समर्थक आमने-सामने, पुलिस बल तैनात
छतरपुर में तनाव! धीरेंद्र शास्त्री और यादव महासभा के समर्थक आमने-सामने, पुलिस बल तैनात
इंडिया
बूलगढ़ी कांड: राहुल गांधी ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब, मानहानि केस में मिला था नोटिस
बूलगढ़ी कांड: राहुल गांधी ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब, मानहानि केस में मिला था नोटिस
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget