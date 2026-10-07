महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के पुणे, नागपुर और ठाणे स्थित तीन सीएफए (CFA) गोदामों के दवाओं की बिक्री और वितरण के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. कंपनी पर ‘Aciloc’ और ‘Aciloc+’ नामों के जरिए मरीजों, डॉक्टरों और दवा विक्रेताओं के बीच भ्रम पैदा करने और अलग-अलग सॉल्ट वाली दवाओं की बिक्री करने का आरोप है.

FDA की जांच में सामने आया कि अहमदाबाद स्थित कंपनी की यूनिट से एक ही मुख्य ब्रांड नाम ‘Aciloc’ के तहत अलग-अलग सॉल्ट वाली दवाएं बाजार में बेची जा रही थीं. Aciloc 150/300 में रैनिटिडिन सॉल्ट है, जबकि Aciloc 150+/300+ में फैमोटिडिन सॉल्ट है.

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सप्लाई में गड़बड़ी आई सामने

FDA के मुताबिक, कंपनी ने मूल ब्रांड नाम ‘Aciloc’ में सिर्फ ‘+’ का निशान जोड़कर दवा का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट (API) बदल दिया. इससे मेडिकल स्टोर और मरीजों के स्तर पर दवा को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा होने की आशंका थी. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पुणे में थोक विक्रेताओं द्वारा रैनिटिडिन आधारित एसिलोक 150/300 का ऑर्डर दिए जाने के बावजूद उन्हें फैमोटिडिन आधारित एसिलोक 150+/300+ की सप्लाई की गई.

बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई

जुलाई 2026 में महाराष्ट्र FDA की टीम ने भिवंडी (ठाणे), वाडकी (पुणे) और निमजी (नागपुर) स्थित कंपनी के गोदामों का निरीक्षण किया था. इस दौरान दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी. कंपनी ने FDA की कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका नंबर 9810/2026 दायर की. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद FDA ने 11 अगस्त 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया और कंपनी का पक्ष सुना.

FDA के मुताबिक, कंपनी की ओर से दिए गए लिखित जवाब और सुनवाई के दौरान दिए गए स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए गए. इसके बाद औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के तहत तीनों गोदामों के बिक्री और वितरण लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी किए गए.

FDA ने इन उल्लंघनों को माना गंभीर

FDA की जांच में कंपनी से जुड़ी कई खामियां सामने आईं हैं, एक नजर खामियों पर जिसे FDA ने सामने रखा है.

भ्रामक ब्रांड नाम: अलग-अलग सॉल्ट वाली दवाओं के लिए एक जैसे ब्रांड नाम का इस्तेमाल.

पैकिंग नियमों का उल्लंघन: फैमोटिडिन की स्ट्रिप में नियमों के मुताबिक 14 गोलियां होनी चाहिए थीं, लेकिन 30 और 20 गोलियों के पैक में दवा बेची जा रही थी.

गलत दवा की सप्लाई: Aciloc का ऑर्डर देने पर Aciloc+ की सप्लाई किए जाने का मामला सामने आया.

महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने का आरोप: गुजरात FDA की ओर से 2 जून 2026 से फैमोटिडिन की मैन्युफैक्चरिंग परमिशन रद्द किए जाने की जानकारी महाराष्ट्र FDA से साझा नहीं की गई और दवा की बिक्री जारी रही.

अन्य खामियां: फॉर्म 35 (निरीक्षण पुस्तक) उपलब्ध नहीं थी, एक्सपायरी दवाओं के संबंध में आवश्यक बोर्ड नहीं लगाया गया था और सक्षम व्यक्ति (Competent Person) भी मौजूद नहीं था.

FDA कमिश्नर तुकाराम तुकाराम मुंढे की अपील

महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने कहा कि दवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनका सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना भी निर्माता की जिम्मेदारी है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि दवा खरीदते समय लेबल पर लिखे जेनेरिक नाम और डोज की जांच जरूर करें. वहीं, केमिस्टों को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही दवाएं देने की सलाह दी गई है.

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