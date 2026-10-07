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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: ‘लड़, संघर्ष अटल है’, रोहित पवार के समर्थन में पिता का भावुक लेटर

महाराष्ट्र: ‘लड़, संघर्ष अटल है’, रोहित पवार के समर्थन में पिता का भावुक लेटर

MPSC के खिलाफ पुणे में एनसीपी (शरद गुट) के विधायक रोहित पवार पिछले 6 दिनों से छात्रों के साथ लगातार दिन-रात विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उनके समर्थन में उनके पिता ने एक ओपन लेटर लिखा है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 07 Oct 2026 12:23 PM (IST)
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महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) के खिलाफ पुणे में कई जगहों पर छात्रों काविरोध प्रदर्शन जारी है. ये विरोध परीक्षा में देरी, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हो रहा है. इसमें भी सबसे अधिक चर्चा एनसीपी (शरद गुट) के विधायक रोहित पवार के प्रदर्शन की है जो पिछले 6 दिनों से पुणे के एस.एम. जोशी ब्रिज के पास  छात्रों के साथ लगातार दिन-रात विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. 

एक तरफ विपक्ष के नेता रोहित का पूरा समर्थन कर रहे हैं तो सत्तापक्ष इसे नौटंकी बता रहा है और ‘मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होने’ जैसे तंज भी कस रहा है. इन सबके बीच रोहित पवार के पिता राजेंद्र पवार ने एक ओपन लेटर लिखकर सत्तापक्ष को जवाब दिया और पवार परिवार के संघर्ष के दिनों पर प्रकाश डाला है. 

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‘सोने का चम्मच’ खोजने लगा'

राजेंद्र पवार ने लिखा, 'परसों, मैं चल रहे #MPSC आंदोलन के दौरान तुम्हारे साथ सड़क पर सोया था. तुम्हारे संघर्ष और लगन को करीब से देखा. इस दौरान मैं उस सोने के चम्मच को खोजने लगा, जिसकी विरोधी लगातार बात कर रहे हैं.' राजेंद्र पवार ने अपने पिता अप्पासाहेब पवार के संघर्ष का उल्लेख करते हुए बताया कि कैसे 1954 में उनके पिता ने मात्र 110 रुपये के वेतन पर नौकरी शुरू की थी. 25 साल काम किया और 25 साल किसानों और समाज के लिए काम किया. वो महाराष्ट्र में क्रॉसब्रीड गायों को लाए और दुध की वजह से आज ग्रामीण इकोनॉमी बदली. 1980 में उन्होंने ड्रिप सिंचाई के जरिए पानी बचाने की दिशा में काम किया. किसानों के लिए जो योगदान उन्होंने दिया उसे सरकार ने सराहा और पद्मश्री से सम्मानित किया था.

अपने संघर्ष का किया उल्लेख

राजेंद्र पवार ने अपने संघर्षों का भी उल्लेख किया और बचाया कि कैसे 1978 में  डॉलर लेकर वो पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे, लेकिन वहां की चमक-दमक के बावजूद महाराष्ट्र वापस आये और कृषि क्षेत् में काम किया. राजेंद्र पवार ने बताया कि खेती के साथ-साथ उन्होंने एक संस्था चलाकर सोशल स्पिरिट के साथ पोल्ट्री, एग्रीकल्चरल #Contract_Farming_in_Poultry और कई दूसरी पहल से किसानों  को जोड़ा. 

रोहित को लेकर क्या कहा?

राजेंद्र पवार ने अपने लेटर में बताया कि कैसे रोहित ने कॉलेज के बाद नौकरी के बजाय अपनी खुद की इंडस्ट्री खड़ी की. राजनीति में आने से पहले उन्होंने हजारों ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया. राजेंद्र पवार ने रोहित के बचपन को याद करते हुए लिखा, 'बचपन में तुम्हारे पास महंगे खिलौने नहीं थे, इसलिए तुम मछली पकड़ने वाली रॉड लेकर नदी पर मछली और केकड़े पकड़ने जाते थे. कई बार तुम बिना सोचे समझे किसी बिल में हाथ डाल देते थे कि ये सांप का है या केकड़े का.'

राजेंद्र पवार ने कहा- मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं

राजेंद्र पवार ने इसी प्रसंग के जरिए रोहित को सलाह दी कि वो अब राजनीति में हैं. राजनीति में कोई जहरीला सांप काट भी ले तो उस जहर को पचाने के लिए तैयार रहो और उसके दांत उखाड़ने का साहस भी रखो. लेटर में भावुक होकर राजेंद्र ने लिखा कि बचपन में वो उनके साथ भले समय नहीं बिता पाये, लेकिन वो अब रोहित के साथ हैं. उन्होंने लिखा, 'लड़, संघर्ष अटल है. न तुम्हारा बाप राजनीति में था, न तुम्हारे बाप का बड़ा राजनीतिक इतिहास है.’

राजेंद्र रोहित को संदेश देते हुए अंत में कहा कि उन्हें वो ‘सोने का चम्मच’ कभी नहीं मिलेगा, जिसकी बात विरोधी करते हैं. इसके साथ ही कहा कि वो अपने लिए राजनीति न करें बल्कि हजारों युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए राजनीति करें.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 07 Oct 2026 12:23 PM (IST)
Tags :
NCP Rohit Pawar MAHARASHTRA NEWS MPSC Paper Leak
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