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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रराज ठाकरे के ट्वीट के बाद छठ पूजा पर मनसे आक्रामक, BMC को लिखा पत्र

राज ठाकरे के ट्वीट के बाद छठ पूजा पर मनसे आक्रामक, BMC को लिखा पत्र

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने बीएमसी के डी' विभाग के सहायक आयुक्त को औपचारिक पत्र लिखकर गिरगांव चौपाटी और बाणगंगा तालाब में छठ पूजा में किसी भी सामग्रीविसर्जन पर रोक लगाने की मांग की है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 13 Nov 2026 04:13 PM (IST)
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महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के विभाग अध्यक्ष दिनेश ज्ञानेश्वर पुंडे ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के 'डी' विभाग के सहायक आयुक्त और मलबार हिल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को एक औपचारिक पत्र लिखकर गिरगांव चौपाटी और बाणगंगा तालाब में छठ पूजा के दौरान पानी में किसी भी प्रकार की सामग्री या वस्तु के विसर्जन पर रोक लगाने की मांग की है.

मनसे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 12 नवंबर 2026 को 'डी' विभाग मनपा कार्यालय में हुई बैठक के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि गिरगांव चौपाटी या बाणगंगा तालाब पर छठ पूजा करने के लिए महापालिका की ओर से कोई अनुमति नहीं दी गई है. बैठक में अधिकारियों ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति पानी के पास जाता है, तो उसे रोकना पुलिस के लिए संभव नहीं है.

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मनसे द्वारा की गई प्रमुख मांगें

मनसे की मांग है कि जिस प्रकार गणेश उत्सव या नवरात्रि के दौरान गणपति और देवी की मूर्तियों को चौपाटी या तालाब में विसर्जित करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, उसी प्रकार छठ पूजा के अवसर पर भी समुद्र या तालाब के पानी में किसी भी वस्तु या पदार्थ के विसर्जन पर पाबंदी लगाई जाए. इसके अलावा, पानी के पास लोहे के बैरिकेड्स लगाए जाएं और अन्य आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं.

मनसे का कहना है कि गणेश विसर्जन के लिए लागू नियम छठ पूजा पर भी समान रूप से लागू होने चाहिए. मनसे ने आशंका जताई है कि इस आयोजन की आड़ में समाज में धार्मिक और जातीय तनाव पैदा करने की कुछ लोगों की मंशा हो सकती है, इसलिए प्रशासन को इस पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है.

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राज ठाकरे के एक ट्वीट के बाद आक्रामक हुई मनसे

राज ठाकरे के एक ट्वीट के बाद छठ पूजा को लेकर मनसे आक्रामक हो गई है. मनसे ने मुंबई के गिरगांव चौपाटी की तरह जुहू, वर्सोवा और अन्य चौपाटियों पर भी छठ पूजा पर रोक लगाने की मांग की है. मनसे विद्यार्थी सेना के उपाध्यक्ष कुशल धुरी ने स्पष्ट किया कि मनसे को छठ पूजा से नहीं, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण से विरोध है. इससे पहले मनसे ने गिरगांव चौपाटी की तर्ज पर जुहू, वर्सोवा, मढ़ आइलैंड और गोराई बीच पर भी छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी. इस संबंध में मनसे पदाधिकारियों ने उपमहापौर संजय गाड़ी से मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा था.

हालांकि, छठ पूजा को लेकर मनसे नेताओं को ही पता नहीं है कि छठ क्यों और कैसे मनाया जाता है. साल भर समुद्र में प्रदूषण कैसे होता है, इस पर भी मनसे नेता जवाब नहीं दे पाए. धुरी ने कहा कि अगर बीएमसी ने कृत्रिम तालाबों की व्यवस्था की होती तो पुलिस पर बंदोबस्त का दबाव भी कम होता.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 13 Nov 2026 04:13 PM (IST)
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Chhath Puja MAHARASHTRA NEWS
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