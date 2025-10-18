हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई के मलाड में कई गोदामों में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद

मुंबई के मलाड में कई गोदामों में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद

Mumbai Fire News: मुंबई के मलाड में कई गोदामों में आग लगने की घटना की सूचना मिलते ही बीएमसी का अग्निशमन विभाग, पुलिस, बीएमसी के वार्ड अधिकारी, 108 एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Oct 2025 03:20 PM (IST)
मुंबई के मलाड (पूर्व) स्थित पठानवाडी, संजय नगर, पिंप्रीपाड़ा इलाके में शनिवार (18 अक्टूबर) को दोपहर आग लगने की घटना सामने आई. यह घटना दोपहर 12:54 बजे बीएमसी की अग्निशमन विभाग (MFB) को रिपोर्ट की गई. मिली जानकारी के अनुसार, आग लगभग 15 से 20 गालों (गोदामों) तक सीमित रही. घटना की सूचना मिलते ही बीएमसी का अग्निशमन विभाग, पुलिस, बीएमसी के वार्ड अधिकारी, 108 एम्बुलेंस और अदाणी इलेक्ट्रिसिटी की टीमें मौके पर पहुंचीं.

आग की इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नही है. अग्निशमन विभाग ने दोपहर 1:03 बजे आग को लेवल-2 (L-II) घोषित किया. हालांकि, राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है. फिलहाल आग पर काबू पाने का काम जारी है और अधिकारी घटना के कारणों की जांच में जुटे हैं.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 18 Oct 2025 03:20 PM (IST)
MUMBAI MAHARASHTRA NEWS
