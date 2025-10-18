मुंबई के मलाड में कई गोदामों में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद

मुंबई के मलाड (पूर्व) स्थित पठानवाडी, संजय नगर, पिंप्रीपाड़ा इलाके में शनिवार (18 अक्टूबर) को दोपहर आग लगने की घटना सामने आई. यह घटना दोपहर 12:54 बजे बीएमसी की अग्निशमन विभाग (MFB) को रिपोर्ट की गई. मिली जानकारी के अनुसार, आग लगभग 15 से 20 गालों (गोदामों) तक सीमित रही. घटना की सूचना मिलते ही बीएमसी का अग्निशमन विभाग, पुलिस, बीएमसी के वार्ड अधिकारी, 108 एम्बुलेंस और अदाणी इलेक्ट्रिसिटी की टीमें मौके पर पहुंचीं.

आग की इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नही है. अग्निशमन विभाग ने दोपहर 1:03 बजे आग को लेवल-2 (L-II) घोषित किया. हालांकि, राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है. फिलहाल आग पर काबू पाने का काम जारी है और अधिकारी घटना के कारणों की जांच में जुटे हैं.