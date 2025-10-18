हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल

महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल

Maharashtra Road Accident: नंदुरबार जिले में अस्तंबा यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप गाड़ी चांदसैली घाट पर अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई और 10 से अधिक घायल हैं.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 18 Oct 2025 01:24 PM (IST)
महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में उस वक्त दिल दहला देने वाला हादसा हो गया जब अस्तंबा यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप गाड़ी चांदसैली घाट में पलट गई. बताया जा रहा है कि घाट के मोड़ पर ड्राइवर का वाहन पर से नियंत्रण हट गया, जिससे गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी. जानकारी के अनुसार, इस दर्दनाक हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. 

घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने घायलों को तुरंत तलोदा उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत नाजुक बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं और बचाव कार्य शुरू किया गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, गाड़ी में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे. ग्रामीण इलाकों में इस घटना से शोक की लहर दौड़ गई है.

यात्रा से लौटते वक्त हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, सभी श्रद्धालु अस्तंबा यात्रा संपन्न कर अपने गांव लौट रहे थे. यह यात्रा क्षेत्र में धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई मानी जाती है और हर साल हजारों लोग इसमें हिस्सा लेते हैं. बताया जा रहा है कि घाट क्षेत्र में ड्राइवर ने मोड़ पर वाहन से नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण पिकअप पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी में सवार कई लोग नीचे दब गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया.

घटनास्थल पर अफरातफरी का माहौल

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई. कई श्रद्धालु वाहन के नीचे फंसे हुए थे, जिन्हें निकालने में स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस टीम और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर बचाव अभियान चलाया. घायलों को तुरंत एंबुलेंस की मदद से तलोदा उप-जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

पुलिस ने शुरू की मृतकों की पहचान

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती अनुमान के मुताबिक, वाहन तेज गति में था और घाट के मोड़ पर ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया. मृतकों की पहचान की जा रही है, जबकि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है.

Input By : नृमता अरविंद दुबे

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 18 Oct 2025 01:24 PM (IST)
MAHARASHTRA NEWS Astamba Yatra Nandurbar Accident Pilgrims Accident Nandurbar Road Accident
