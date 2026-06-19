गर्लफ्रेंड के साथ मुंबई घूमने आया था 28 वर्षीय युवक, वर्सोवा में इमारत की छत से कूदकर दे दी जान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मुंबई के वर्सोवा में 28 वर्षीय युवक ने आत्महत्या की.

जळगांव निवासी पवन पाटिल प्रेमिका संग मुंबई दर्शन आया था.

18 जून सुबह छत से कूदकर जान दी, मानसिक तनाव में था.

पुलिस ने मामला दर्ज कर आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू की.

मुंबई के वर्सोवा इलाके से एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है. यहां एक 28 वर्षीय युवक ने इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली है. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और युवक द्वारा उठाए गए कदम के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुट गई है.

मुंबई के वर्सोवा इलाके में गुरुवार सुबह एक 28 वर्षीय युवक की इमारत की छत से कूदने के बाद मौत हो गई. मृतक की पहचान महाराष्ट्र के जलगांव जिले के नासिराबाद निवासी पवन सुनील पाटिल के रूप में हुई है. युवक अपनी प्रेमिका के साथ मुंबई घूमने आया था.

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अपनी प्रेमिका के साथ मुंबई घूमने आया था युवक

वर्सोवा पुलिस के अनुसार, पवन नाम का यह युवक बुधवार (17 जून) को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने और मुंबई दर्शन के लिए शहर आया था. 18 जून की सुबह करीब 7:50 बजे वह अंधेरी पश्चिम स्थित वर्सोवा के म्हाडा क्षेत्र में स्थित आकाशदीप सोसाइटी की छत पर पहुंचा. इसके बाद उसने कथित तौर पर छत से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पवन पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में था. हालांकि, आत्महत्या के पीछे की सटीक वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

परिजनों से पूछताछ जारी

वर्सोवा पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस मृतक के परिजनों और अन्य संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज कर रही है, ताकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाया जा सके. मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी आत्महत्या के सटीक कारणओं का पता लगाया जा सकेगा.

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