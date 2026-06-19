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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रगर्लफ्रेंड के साथ मुंबई घूमने आया था 28 वर्षीय युवक, वर्सोवा में इमारत की छत से कूदकर दे दी जान

गर्लफ्रेंड के साथ मुंबई घूमने आया था 28 वर्षीय युवक, वर्सोवा में इमारत की छत से कूदकर दे दी जान

Mumbai News: मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक 28 वर्षीय युवक की इमारत की छत से कूदने के बाद मौत हो गई. मृतक की पहचान महाराष्ट्र के जलगांव जिले के नासिराबाद निवासी पवन सुनील पाटिल के रूप में हुई है

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 19 Jun 2026 07:31 AM (IST)
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  • मुंबई के वर्सोवा में 28 वर्षीय युवक ने आत्महत्या की.
  • जळगांव निवासी पवन पाटिल प्रेमिका संग मुंबई दर्शन आया था.
  • 18 जून सुबह छत से कूदकर जान दी, मानसिक तनाव में था.
  • पुलिस ने मामला दर्ज कर आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू की.

मुंबई के वर्सोवा इलाके से एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है. यहां एक 28 वर्षीय युवक ने इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली है. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और युवक द्वारा उठाए गए कदम के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुट गई है. 

मुंबई के वर्सोवा इलाके में गुरुवार सुबह एक 28 वर्षीय युवक की इमारत की छत से कूदने के बाद मौत हो गई. मृतक की पहचान महाराष्ट्र के जलगांव जिले के नासिराबाद निवासी पवन सुनील पाटिल के रूप में हुई है. युवक अपनी प्रेमिका के साथ मुंबई घूमने आया था. 

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अपनी प्रेमिका के साथ मुंबई घूमने आया था युवक

वर्सोवा पुलिस के अनुसार, पवन नाम का यह युवक बुधवार (17 जून) को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने और मुंबई दर्शन के लिए शहर आया था. 18 जून की सुबह करीब 7:50 बजे वह अंधेरी पश्चिम स्थित वर्सोवा के म्हाडा क्षेत्र में स्थित आकाशदीप सोसाइटी की छत पर पहुंचा. इसके बाद उसने कथित तौर पर छत से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पवन पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में था. हालांकि, आत्महत्या के पीछे की सटीक वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

परिजनों से पूछताछ जारी

वर्सोवा पुलिस ने इस मामले में आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस मृतक के परिजनों और अन्य संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज कर रही है, ताकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाया जा सके. मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी आत्महत्या के सटीक कारणओं का पता लगाया जा सकेगा. 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 19 Jun 2026 07:31 AM (IST)
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