बच्चों को 'काला-कलूटा' कहती थी पड़ोसन, मां ने विरोध किया तो सीने में घोंप दिया चाकू, हुई मौत

उत्तर प्रदेश के बस्ती में बच्चे को काला-कलूटा कहने का विरोध करना उनकी मां को भारी पड़ गया. महिला ने जब पड़ोसन से इसकी शिकायत की तो दोनों के बीच बहस हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसन ने शिकायत करने आई महिला के सीने में चाकू घोंप दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई.

ये खौफनाक घटना रुधौली थाना क्षेत्र के बभनी मिश्र गांव के पुरवा महुआ बैरियहवा में हुई. जहां रहने वाली माजिदा के बच्चे रोजाना की तरह गलियों में खेल रहे थे. तभी पड़ोस में रहने वाली खुशनुमा नाम की महिला ने उन बच्चों के रंग को लेकर काला-कलूटा कहकर फब्ती कसी और उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया. बच्चे रोते हुए घर पहुंचे और अपनी मां माजिदा को आपबीती बताई.

बच्चों को काला-कलूटा कहकर चिढ़ाने पर विवाद

माजिदा जब इस बात का विरोध करने खुशनुमा के दरवाजे पर पहुंची, तो दूसरी महिला ने अपनी गलती मानने की बजाय उससे लड़ना शुरू कर दिया. जिसके बाद दोनों महिलाओं के बीच तीखी नोंक-झोंक होने लगी. शोर सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे. इस बीच विवाद इतना बढ़ गया कि खुशनुमा ने अपना आपा खो दिया और वो घर से धारदार चाकू लेकर बाहर आई और सीधा माजिदा की सीने में घोंप दिया.

चाकू सीधा माजिदा के दिल के पास जाकर लगा, जिसके बाद वो चीखते हुए लहू से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी. इस घटना के बाद मौके अफरा-तफरी मच गई. माजिदा को तड़पता देख परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई.

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अस्पताल ले जाते वक्त महिला ने तोड़ा दम

ग्रामीण और परिजन आनन-फानन में लहूलुहान माजिदा को संतकबीरनगर के सेमरियावां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ भागे लेकिन रास्ते में ही माजिदा ने दम तोड़ दिया और डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना को लेकर आसपास के इलाके में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है.

आरोपी महिला को हिरासत में लिया

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए सूचना मिलते ही रुधौली थाना पुलिस और उच्चाधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए. गांव में किसी भी प्रकार के संभावित तनाव को रोकने के लिए एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. आरोपी महिला खुशनुमा को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

डीएसपी कुलदीप सिंह यादव ने बताया कि खुशनुमा अक्सर रंग को लेकर माजिदा के बच्चों पर अमर्यादित और गलत कमेंट पास करती थी. मंगलवार शाम को माजिदा इसी बात की शिकायत लेकर खुशनुमा के घर गई थी. जिसके बाद दोनों में विवाद बढ़ गया और उसने माजिदा पर चाकू से हमला कर दिया. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है.

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