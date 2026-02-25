हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: मालाड में फलों पर 'चूहे मारने की दवा' लगाकर बेच रहे थे विक्रेता, Video Viral होने के बाद पकड़े गए 

Mumbai News: मालाड में फलों पर 'चूहे मारने की दवा' लगाकर बेच रहे थे विक्रेता, Video Viral होने के बाद पकड़े गए 

Mumbai News in Hindi: मुंबई के मालाड में फल विक्रेताओं द्वारा फलों को जहरीली क्रीम (रैटोल) से पकाने का मामला सामने आया है. मनसे द्वारा वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 25 Feb 2026 09:57 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के मालाड इलाके में एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि फल विक्रेता फलों को पकाने के लिए उन पर रैटोल जैसी जहरीली क्रीम लगा रहे थे. इस वीडियो को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की ओर से मालाड पश्चिम क्षेत्र में वायरल किया गया.

वीडियो में दावा किया गया कि कुछ फेरीवाले जहरीले पदार्थ लगाकर फल पका रहे थे, जिससे आम लोगों की जान को खतरा हो सकता है. मामले की गंभीरता को देखते हुए मालाड पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की.

फलों पर चूहे मारने की दवा लगाने का आरोप

पुलिस ने दो परप्रांतीय फल विक्रेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम मनोज कुमार केसरवाणी और बिपीन केसरवाणी बताए गए हैं.

शिकायतकर्ता कुणाल सालुंके ने आरोप लगाया था कि दोनों फल विक्रेता फलों पर चूहे मारने की दवा लगाकर उन्हें बेच रहे थे, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है.

'चूहे फल खा जाते थे, इसलिए दवा लगाई'- फल विक्रेता

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दुष्यंत चव्हाण ने बताया कि शिकायत मिलते ही तत्काल मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच जारी है. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि चूहे फल खा जाते थे, इसलिए वे फलों पर चूहे मारने की दवा लगाते थे.

मालाड पुलिस स्टेशन में दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 125, 274, 275 और 286 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने तोड़े स्टॉल

बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने दोनों आरोपियों के फलों के स्टॉल भी तोड़ दिए. पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: 2025 की बारिश-बाढ़ से प्रभावित 99 लाख किसानों को 15661 करोड़ वितरित, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 25 Feb 2026 09:57 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Mumbai News: मालाड में फलों पर 'चूहे मारने की दवा' लगाकर बेच रहे थे विक्रेता, Video Viral होने के बाद पकड़े गए 
मालाड में फलों पर 'चूहे मारने की दवा' लगाकर बेच रहे थे विक्रेता, Video Viral होने के बाद पकड़े गए 
महाराष्ट्र
DA Hike: महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा, त्यौहारों से पहले सरकार ने दिया तोहफा
महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा, त्यौहारों से पहले सरकार ने दिया तोहफा
महाराष्ट्र
Nagpur News: 40 स्टूडेंट्स के खिलाफ हुई कार्रवाई तो 300 ने छोड़ दी परीक्षा, IIM-नागपुर का बड़ा मामला
40 स्टूडेंट्स के खिलाफ हुई कार्रवाई तो 300 ने छोड़ दी परीक्षा, IIM-नागपुर का बड़ा मामला
महाराष्ट्र
2025 की बारिश-बाढ़ से प्रभावित 99 लाख किसानों को 15661 करोड़ वितरित, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम
2025 की बारिश-बाढ़ से प्रभावित 99 लाख किसानों को 15661 करोड़ वितरित, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम
Bharat Ki Baat: इस बार 3 मार्च को होली क्यों नहीं मनेगा ? | Holi Celebration 2026
Sandeep Chaudhary: यूपी टू बंगाल... वोट शुद्धिकरण पर थमेगा बवाल? | Bengal SIR | Mamata
ABP Report: शंकराचार्य के सम्मान में.. कांग्रेस मैदान में! | Avimukteshwaranand POCSO Case |Varanasi
Jannat Yahan! मिल गया स्वर्ग ! अब तो वैज्ञानिक भी मान रहे! | ABPLIVE
Rashmika Mandanna & Vijay Deverakonda Wedding: करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं ये Star Couple!
