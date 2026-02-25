मुंबई के मालाड इलाके में एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि फल विक्रेता फलों को पकाने के लिए उन पर रैटोल जैसी जहरीली क्रीम लगा रहे थे. इस वीडियो को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की ओर से मालाड पश्चिम क्षेत्र में वायरल किया गया.

वीडियो में दावा किया गया कि कुछ फेरीवाले जहरीले पदार्थ लगाकर फल पका रहे थे, जिससे आम लोगों की जान को खतरा हो सकता है. मामले की गंभीरता को देखते हुए मालाड पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की.

फलों पर चूहे मारने की दवा लगाने का आरोप

पुलिस ने दो परप्रांतीय फल विक्रेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम मनोज कुमार केसरवाणी और बिपीन केसरवाणी बताए गए हैं.

शिकायतकर्ता कुणाल सालुंके ने आरोप लगाया था कि दोनों फल विक्रेता फलों पर चूहे मारने की दवा लगाकर उन्हें बेच रहे थे, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है.

'चूहे फल खा जाते थे, इसलिए दवा लगाई'- फल विक्रेता

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दुष्यंत चव्हाण ने बताया कि शिकायत मिलते ही तत्काल मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच जारी है. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि चूहे फल खा जाते थे, इसलिए वे फलों पर चूहे मारने की दवा लगाते थे.

मालाड पुलिस स्टेशन में दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 125, 274, 275 और 286 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने तोड़े स्टॉल

बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने दोनों आरोपियों के फलों के स्टॉल भी तोड़ दिए. पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: 2025 की बारिश-बाढ़ से प्रभावित 99 लाख किसानों को 15661 करोड़ वितरित, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम