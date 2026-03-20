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मुंबई के मलाड पूर्व इलाके में गुरूवार 19 मार्च शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 8 वर्षीय बच्चे दिव्यांश राजेश मौर्य की मौत हो गई. कुरार विलेज स्थित अंबेवाड़ी में निर्माणाधीन इमारत के लिए खोदे गए पानी भरे गड्ढे में गिरने से यह घटना हुई. हादसे के बाद इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि 19 मार्च की शाम करीब 8 बजे दिव्यांश अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था. इसी दौरान उसकी गेंद पास में बने गड्ढे में चली गई. गेंद निकालने के लिए वह गड्ढे में उतरा, लेकिन पानी ज्यादा होने के कारण वह उसमें डूब गया और बाहर नहीं निकल पाया.

स्थानीय लोगों ने बताया कि यह गड्ढा माउली कंस्ट्रक्शन द्वारा निर्माण कार्य के लिए खोदा गया था, जिसमें पानी भरा हुआ था. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि गड्ढे के आसपास कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं थे ना ही कोई डेंजर का बोर्ड या साइन भी नहीं लगाया गया था, जिससे हादसे का खतरा लगातार बना हुआ था.

अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को बाहर निकालकर तुरंत कंदिवली के बाबासाहेब आंबेडकर अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है और इलाके में भी शोक का माहौल है. स्थानीय लोग इस लापरवाही को लेकर नाराज हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल कुरार विलेज पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं. गड्ढे के चारों ओर सुरक्षा बैरिकेडिंग थी या नहीं, निर्माण कंपनी की जिम्मेदारी तय की जा रही है, वहीं लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई संभव है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे.