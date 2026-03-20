मुंबई में जिन्न और तांत्रिक शक्ति के जाल में फंसी युवती, करीब 16 लाख की साइबर ठगी का हुई शिकार

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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: जिन्न और तांत्रिक शक्ति के जाल में फंसी युवती, करीब 16 लाख की साइबर ठगी का हुई शिकार

Mumbai News: जिन्न और तांत्रिक शक्ति के जाल में फंसी युवती, करीब 16 लाख की साइबर ठगी का हुई शिकार

Mumbai News In Hindi: मुंबई के सायन में जिन्न और तांत्रिक इलाज के नाम पर एक युवती से इंस्टाग्राम के जरिए 15.93 लाख रुपये की साइबर ठगी हुई. ढाई साल तक चलता रहा यह संगठित गिरोह का खेल.

By : सूरज ओझा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 20 Mar 2026 10:55 AM (IST)
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मुंबई के सायन इलाके से साइबर ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 22 साल की युवती को जिन्न और तांत्रिक शक्तियों के नाम पर ऐसा फंसाया गया कि उससे करीब 15 लाख 93 हजार 980 रुपये ठग लिए गए. यह ठगी कोई एक-दो बार में नहीं, बल्कि करीब ढाई साल तक लगातार चलती रही. फिलहाल मुंबई साइबर सेल ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इंस्टाग्राम पोस्ट से शुरू हुआ पूरा खेल

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता साल 2023 में इंस्टाग्राम चला रही थी. इसी दौरान उसे “पावरफुल ओबसेशन हीलर” नाम का एक पोस्ट दिखा. इसमें करियर, प्यार और जिंदगी की परेशानियों को दूर करने का दावा किया गया था. युवती ने जैसे ही पोस्ट में दिए लिंक पर क्लिक किया, उसकी बातचीत व्हाट्सएप पर एक शख्स से शुरू हो गई.

यह शख्स खुद को कभी वाहिद तो कभी साहिल बताता था. शुरुआत में उसने मीठी-मीठी बातें करके युवती का भरोसा जीता और कहा कि उसका भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है.

जिन्न और तांत्रिक शक्ति का डर दिखाकर बनाया शिकार

कुछ दिन बाद आरोपी ने युवती को खास तांत्रिक विधि कराने की सलाह दी. उसने दावा किया कि उसके पास जिन्न है, जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता है, चाहे पैसा हो, करियर हो या प्यार. आरोपी ने कहा कि अगर यह विधि पूरी कर ली जाए तो जिंदगी बदल जाएगी.

धीरे-धीरे उसने युवती को इस बात का यकीन दिला दिया कि अगर वह पैसे नहीं देगी तो काम अधूरा रह जाएगा या फिर बुरी ताकतें उसे नुकसान पहुंचा सकती हैं.

छोटी रकम से शुरू होकर लाखों तक पहुंची ठगी

शुरुआत में आरोपी ने सिर्फ 25 हजार रुपये मांगे. इसके बाद अलग-अलग बहाने बनाकर पैसे मांगने का सिलसिला शुरू हो गया. कभी कहा गया कि विधि अधूरी है, कभी नकारात्मक ऊर्जा हटानी है और कभी जिन्न नाराज हो गया है.

डर और भरोसे के बीच फंसी युवती लगातार पैसे भेजती रही. उसने अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर की. इन खातों में सुमरा मोहम्मद, मोसिन सलीम और गुलनाज जैसे नाम इस्तेमाल किए गए.

सोना बेचकर भी दिए पैसे, फिर खुली आंखें

इस ठगी का सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि युवती ने अपने घर का सोना तक बेच दिया और उसकी रकम भी ठगों को दे दी. ढाई साल तक पैसे देने के बावजूद जब कोई फायदा नहीं हुआ और मांग लगातार बढ़ती गई, तब जाकर उसे शक हुआ. आखिरकार उसने साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई.

संगठित गिरोह का शक, जांच जारी

शिकायत के बाद साइबर सेल ने इंस्टाग्राम आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक खातों की जांच शुरू कर दी है. पुलिस को शक है कि यह किसी बड़े और संगठित साइबर ठग गिरोह का काम हो सकता है, जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अंधविश्वास के नाम पर निशाना बनाता है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 20 Mar 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Cyber Fraud MUMBAI NEWS
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