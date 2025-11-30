मुंबई: 10 लाख की फिरौती के लिए शेयर ब्रोकर का अपहरण, 'तम्मी अन्ना' समेत 5 गिरफ्तार

मुंबई के खार पुलिस ने बांद्रा के एक बार से मीरा रोड निवासी शेयर ब्रोकर का अपहरण कर उससे 10 लाख रुपये की फिरौती मांगने वाले पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने पीड़ित की पत्नी द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे सुरक्षित छुड़ा लिया.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मुख्य साजिशकर्ता विजू मणिकम स्वामी उर्फ तम्मी अन्ना (45), जया, सुहास रघुनाथ बागवे (49), प्रियांशु बागवे (22) और प्रशांत भाऊसाहेब जाधव (37) शामिल हैं. सभी आरोपी विलेपार्ले इलाके के निवासी बताए गए हैं.

जबरन कार में डालकर कर लिया अगवा

पुलिस के अनुसार पीड़ित शेयर बाजार में कार्यरत है और मीरा रोड में पत्नी, 9 वर्षीय बेटी और 4 वर्षीय बेटे के साथ रहता है. घटना के दिन वह बांद्रा के ‘जनता बार’ में गया था, जहां से चार–पांच लोगों ने उसे जबरन कार में डालकर अगवा कर लिया.

10 लाख रुपये की मांगी गई फिरौती

आरोपियों ने उसे विलेपार्ले (वेस्ट) के एक घर में ले जाकर बंधक बना लिया और बेरहमी से पिटाई की. इस दौरान उससे 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई. अपहरणकर्ताओं ने पीड़ित से 1.85 लाख रुपये नकद, एक महंगा iPhone और करीब 35,000 रुपये की घड़ी भी छीन ली.

कुछ ही घंटों में पीड़ित को बचा लिया सुरक्षित

जब पीड़ित की पत्नी उससे फोन पर संपर्क नहीं कर पाई, तो उसने तुरंत खार पुलिस को इसकी जानकारी दी. पुलिस ने लोकेशन ट्रैकिंग और तकनीकी इनपुट के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की और कुछ ही घंटों में पीड़ित को सुरक्षित बचा लिया. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की मंशा फिरौती वसूलने की थी और इस मामले में आगे की जांच जारी है.

अपहरणकर्ताओं पर दर्ज हुई गंभीर धाराएँ

पुलिस ने सभी पांचों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की गंभीर धाराओं, जिनमें 364 ए (फिरौती के लिए अपहरण), 392 (लूट), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना) और 34 (सामान्य इरादा) शामिल हैं, के तहत मामला दर्ज कर लिया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि शेयर ब्रोकर को अगवा करने के पीछे आरोपियों का एकमात्र उद्देश्य फिरौती वसूलना ही था, और मामले के अन्य पहलुओं की जाँच अभी जारी है.