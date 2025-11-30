मुंबई में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मलाड में छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार

मुंबई में 26 नवंबर की रात एक 22 वर्षीय इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के साथ सड़क पर छेड़छाड़ की घटना सामने आई. पीड़िता अपने दोस्त के घर जा रही थी, तभी मलाड वेस्ट के SV रोड पर रेडिसन होटल ब्रिज के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके पीछे आकर उसे छेड़छाड़ की और गाड़ियों के बीच से फरार हो गया. इस घटना से लड़की डर गई और मदद के लिए रोती हुई थी, लेकिन पास के राहगीरों ने कोई मदद नहीं की.

पीड़िता ने दावा किया था कि घटना के बाद में मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. निराश होकर उसने अपनी माँ को बुलाया, जो मौके पर पहुंची और उसे सुरक्षित घर ले गई. अगले दिन, लड़की ने इंस्टाग्राम पर पूरी घटना का विवरण साझा किया और पुलिस तथा सोशल मीडिया पर मदद के लिए टैग किया. पोस्ट में उसने लिखा कि जोर-ज़ोर से चिल्लाने के बावजूद कोई राहगीर मदद के लिए नहीं आया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी नंबर पर कोई जवाब नहीं मिला.

ACP प्रकाश बागल ने संभाली जिम्मेदारी

लड़की के पोस्ट वायरल होते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. घटना गोरेगांव पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने के कारण ACP प्रकाश बागल ने DCP संदीप जाधव की देखरेख में जांच की जिम्मेदारी संभाली. गोरेगांव, मलाड और बांगुर नगर पुलिस की तीन टीमें बनाई गईं, जिसमें सीनियर इंस्पेक्टर भी फील्ड में शामिल हुए.

पुलिस ने आरोपी को कर लिया गिरफ्तार

जांच में क्राइम स्पॉट के आसपास CCTV कैमरे न होने के बावजूद, रेडिसन होटल से फुटेज मिलने पर संदिग्ध की पहचान में मदद मिली. रातभर चले ऑपरेशन और करीब 100 से अधिक CCTV फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

कुलदीप ने अपना जुर्म कर लिया कबूल

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 27 वर्षीय कुलदीप कनौजिया के रूप में हुई, जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का रहने वाला है. वह मलाड और गोरेगांव वेस्ट के बीच रेलवे ट्रैक के पास एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करता था. पूछताछ में कुलदीप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. मुंबई पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित कदम उठाए जाएंगे.