मुंबई में भारी बारिश, हवा की रफ्तार 70-80 किमी प्रति घंटा

मुंबई में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई. मुंबई के पवई, विक्रोली, घाटकोपर, मलाड, गोरेगांव, बोरीवली, महिम, दादर, वर्ली और सहित साउथ मुंबई में भी तेज हवाओं के बारिश हो रही है. हवा की रफ्तार 70 से 80 प्रति घंटे के बीच है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ घंटे तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की मंगलवार (29 सितंबर, 2026) को शाम 7 बजे जारी की गई 'नाउकास्ट' चेतावनी के अनुसार, यह मौसम अलर्ट अगले तीन घंटे यानी रात 10 बजे तक लागू रहेगा.

IMD ने येलो अलर्ट जारी कर जरूरी सावधानी बरतने की दी सलाह

मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी ने 'येलो अलर्ट' जारी करते हुए यह भी कहा कि इस अवधि के दौरान मुंबई में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने और आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की बहुत संभावना है. IMD ने लोगों को अलर्ट की अवधि के दौरान जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर उन इलाकों में जहां बिजली कड़क रही है और तेज़ हवाएं चल रही हैं.

बारिश और तेज हवाओं के चलते कई जगह गिरे पेड़

मुंबई में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते कई जगह पेड़ गिर गए हैं. फिल्म सिटी में कई जगह पेड़ गिरने की घटना सामने आई है. हालांकि किसी के हताहत होने की अभी कोई सूचना नहीं है.

मुंबई आने-जाने वाली उड़ानों पर भी पड़ सकता है असर

खराब मौसम की वजह से आज मुंबई आने-जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ सकता है. एअर इंडिया ने यात्रियों से आग्रह किया है कि एयरपोर्ट जाने से पहले इस https://airindia.com/in/en/manage/flight-status.html लिंक पर उड़ानों की स्टेटस देख लें. आपकी समझदारी और सहयोग के लिए धन्यवाद. आपकी सुरक्षा और भलाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.