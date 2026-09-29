मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रामदास कारवंदे के मुताबिक, कोरोना महामारी से पहले शहर में करीब 5,000 डिब्बेवाले थे. आज ये संख्या करीब 3,000 रह गई है. यानी सीधे 40% की गिरावट. कोरोना काल में तो ये संख्या घटकर 1,500 तक आ गई थी. रोजाना डिलीवर होने वाले टिफिन की संख्या भी 50,000 के आसपास आ गई है, जो कभी दो लाख से ज्यादा हुआ करती थी. यह 135 साल पुराने सिस्टम की कहानी है जिसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में सप्लाई चेन का केस स्टडी बनाया जाता था. 2003 में किंग चार्ल्स III खुद इनसे मिलने मुंबई आए थे. तो फिर आज वही डिब्बेवाले अपने वजूद की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं...

डिब्बेवाला सिस्टम आखिर था क्या?

1890 की बात है. मुंबई (तब बॉम्बे) में एक पारसी बैंकर को ऑफिस में घर का बना खाना खाने की इच्छा हुई. उसने एक आदमी को हायर किया जो रोज उसके घर से टिफिन लेकर ऑफिस पहुंचाता था. धीरे-धीरे बाकी लोगों ने भी यही सर्विस मांगनी शुरू कर दी. फिर महादेव हवाजी बच्चे नाम के एक शख्स ने इस काम को 100 लोगों की टीम के साथ एक सिस्टम का रूप दे दिया.





इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत बिना GPS, बिना ऐप और बिना स्मार्टफोन के डिब्बा पहुंचाना थी. हर टिफिन पर कुछ रंग, नंबर और सिंबल लगे होते थे. जैसे कि ये टिफिन कहां से आया, कहां जाना है, कौन सा स्टेशन, कौन सी बिल्डिंग और कौन सी मंजिल. ये अल्फान्यूमेरिक कोड इतने आसान थे कि कम पढ़े-लिखे डिब्बेवाले भी इन्हें तुरंत समझ जाते थे.

हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की 2010 की एक स्टडी में इस सिस्टम को 'सिक्स सिग्मा' ग्रेड मिला. इसका मतलब है कि 10 लाख डिलीवरी में सिर्फ 3.4 गलतियां, यानी 99.99999% एक्यूरेसी.

तो फिर कैसे डिब्बेवाले का कारोबार बिगड़ गया?

मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा तो ऑफिस बंद हो गए और डिब्बेवालों का काम पूरी तरह ठप हो गया. कारवंदे कहते हैं, 'लॉकडाउन के दौरान ऑपरेशन पूरी तरह बंद हो गया था. नॉर्मलसी लौटने के बाद भी कस्टमर की संख्या पहले जैसी नहीं हुई.'

असली दिक्कत लॉकडाउन के बाद शुरू हुई. ऑफिस खुल तो गए, लेकिन लोगों ने पूरी तरह ऑफिस जाना बंद कर दिया.

एसोसिएशन के सेक्रेटरी किरण गवांदे ने BBC को बताया, 'कुछ लोग अब हफ्ते में सिर्फ दो-तीन दिन ऑफिस जाते हैं. इसका डिब्बेवालों पर बहुत बुरा असर पड़ा है.' जिस सिस्टम का पूरा मॉडल रोज ऑफिस जाने वालों पर टिका था, उसके लिए हाइब्रिड वर्किंग एक बड़ा झटका था.

डिब्बेवाला सुभाष तालेकर कहते हैं कि नई जनरेशन घर का बना खाना इंतजार करने के बजाय ऐप्स से ऑर्डर करना पसंद करती है.

फूड ऐप्स ने किया आखिरी वार

कोरोना से उबरने की कोशिशों के बीच ही स्विगी और जोमैटो ने मार्केट पर कब्जा कर लिया. पहले ऑफिस जाने वाले लोग घर का बना खाना खाने के लिए डिब्बेवाले पर निर्भर थे. अब उनके पास बिरयानी से लेकर बर्गर तक, सब कुछ स्क्रीन पर मौजूद है.

डिस्काउंट, कैशबैक और वेरायटी जैसी स्कीम्स डिब्बेवाले नहीं दे सकते थे. इसके अलावा क्लाउड किचन्स ने भी कम कीमत पर रेस्टोरेंट जैसा खाना मुहैया करा दिया.

एसोसिएशन के ऑफिस बियरर रघुनाथ मेंगड़े कहते हैं कि पिछली सदी के अंत में ये सर्विस अपने पीक पर थी, लेकिन बदलती लाइफस्टाइल और आसानी से खाना मिल जाने ने इसे कमजोर कर दिया. सिर्फ ऐप्स ही नहीं, अब क्विक एरंड ऐप्स भी डिब्बे से लेकर डॉक्यूमेंट तक कहीं भी पहुंचा देते हैं.

खर्च बढ़ा, कमाई घटी

डिब्बेवाले मुंबई की लोकल ट्रेनों पर निर्भर हैं. AC कोच में लगेज ले जाने की इजाजत नहीं है और जनरल कोच वालों के लिए AC का किराया बहुत ज्यादा है. इससे डिलीवरी में देरी होती है और कभी-कभी कस्टमर भी छूट जाते हैं.

एक डिब्बेवाला आमतौर पर 15 से 20 कस्टमर संभालता है और हर कस्टमर से महीने का फीस लेता है. जब कस्टमर ही कम हो जाएं, तो कमाई कैसे चलेगी?





नई जनरेशन को डिब्बेवाला नापसंद

इस पेशे में नई जनरेशन आने को तैयार नहीं है. डिब्बेवालों का कहना है कि आज की महंगाई में नई जनरेशन इस काम में नहीं आएगी. सबको बेहतर नौकरी या बिजनेस चाहिए. पहले डिब्बेवालों के बच्चे भी यही काम करते थे, लेकिन अब वो डॉक्टर, इंजीनियर या दूसरे प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं.

महाराष्ट्र के मावल इलाके से आने वाले इन कर्मचारियों के गांवों में अब युवा इस पेशे को नहीं अपना रहे. इसका सीधा मतलब है कि जो बुजुर्ग डिब्बेवाले रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले रहा.

इंसानी कहानी: जो छूट गए पीछे

बालू भागू शिंदे 20 साल तक डिब्बेवाले रहे. कोरोना से पहले वो 15-20 टिफिन डिलीवर करते थे. 2020 के आखिर तक उनके पास सिर्फ 2 कस्टमर बचे. आज वो ऑटो चलाते हैं. 35 साल से डिब्बेवाला रहे बबन कदम कहते हैं कि नई जनरेशन के आने के बिना ये सिस्टम आगे नहीं चल सकता.

तो क्या डिब्बेवालों ने हार मान ली?

ऐसा नहीं है कि डिब्बेवाले हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं. 2023 में एसोसिएशन ने क्लाउड किचन खोलने का फैसला लिया, जहां से गरम खाना सीधे कस्टमर तक पहुंचाना शुरू हुआ. इसके अलावा डिब्बेवालों ने डिजिटल पेमेंट अपनाना शुरू किया है और एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी में हैं. मार्च 2026 में सरकार ने 105 ई-बाइक्स देने का ऐलान किया था.

अगस्त 2025 में बांद्रा में 'मुंबई डिब्बेवाला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सेंटर' खोला गया. ये एक म्यूजियम है जहां VR और होलोग्राम के जरिए डिब्बेवालों की 135 साल की विरासत को दिखाया जाता है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका उद्घाटन किया था.

कारवंदे उम्मीद जताते हैं कि अगले एक-दो साल में डिब्बेवालों की संख्या फिर बढ़ेगी. वो ये भी मानते हैं कि जब तक ऑफिस जाने वालों की संख्या पूरी तरह रिकवर नहीं होती और लोग घर का बना खाना प्रायोरिटी नहीं बनाते, तब तक पुराना गौरव लौटना मुश्किल है.

मुंबई की लोकल ट्रेनों में आज भी सुबह-सुबह सफेद कुर्ता-पायजामा और गांधी टोपी में लोग टिफिन के ढेर लेकर चलते दिख जाते हैं. वो एक ऐसी परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं जो कभी इस शहर की रफ्तार की पहचान थी. आज वही रफ्तार उन्हें पीछे छोड़ती जा रही है.