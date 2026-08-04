'NCP के कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोग...', गांधी भवन हमले पर भड़के हर्षवर्धन सपकाल

मुंबई में कांग्रेस के कार्यालय गांधी भवन में हुई तोड़फोड़ और हंगामे को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोगों ने गांधी भवन में घुसकर उत्पात मचाया. सपकाल ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले के पीछे भारतीय जनता पार्टी और पुलिस का समर्थन था. उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में घुसकर इस तरह कायराना हमला करने की गलत परंपरा शुरू की जा रही है.

हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, "हम भी जैसे को तैसा जवाब दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी गांधी का मार्ग नहीं छोड़ेगी. अगर वे पहले से बताकर आते तो हम संविधान देकर उनका स्वागत करते." उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है और हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देगी.

साथ ही उन्होंने सफाई देते हुए पोस्ट किया. उन्होंने कहा, "महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है. महाराष्ट्र कांग्रेस द्वारा किया गया ट्वीट परिस्थितिजन्य था, किसी व्यक्ति विशेष पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। कृपया उसका गलत अर्थ न निकाला जाए.

स्त्रीदाक्षिण्य आमच्यासाठी सर्वतोपरी आहे. @INCmaharashtra ने केलेले ट्विट प्रासंगिक होते व्यक्तिगत नाही,त्याचा विपर्यास करू नये.



The remarks on Sunetra Ji Pawar that got posted are regrettable and were a result of a miscommunication. — Harshwardhan Sapkal (@INCHarshsapkal) August 4, 2026

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पुलिस की भूमिका पर भी उठाए सवाल

सपकाल ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय तक पहुंच गए, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, इस पर विश्वास करना मुश्किल है.

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की भूमिका 'सद्रक्षणाय, खलनिग्रहणाय' की बजाय 'खलरक्षणाय' जैसी रही. उन्होंने कहा कि गांधी भवन में पुलिस सुरक्षा भी मौजूद नहीं थी और कांग्रेस पुलिस की इस नाकामी की भी निंदा करती है.

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि हम पर कितने भी हमले किए जाएं, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं छोड़ेगी और न ही सभ्यता व संस्कृति का रास्ता त्यागेगी. उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की घटनाएं जारी रहीं तो कोई भी किसी के घर में घुस जाएगा.

उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस जवाब देने में सक्षम है, लेकिन वह अपना मार्ग और संस्कृति नहीं छोड़ेगी. उनके मुताबिक, गांधी भवन में आने वालों का उद्देश्य केवल हिंसा फैलाना था. उन्होंने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने यह उत्पात मचाया, उसे अजित पवार पहले ही उसके पद से हटा चुके हैं.

सुनेत्रा पवार को लेकर भी दिया जवाब

सपकाल ने कहा कि कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को 'मौनी बाबा' और इंदिरा गांधी को 'गूंगी गुड़िया' कहा गया था, लेकिन दोनों ने अपने काम और राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान से जवाब दिया. उन्होंने कहा कि सुनेत्रा पवार को भी अपने काम के माध्यम से जवाब देना चाहिए.

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साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग कांग्रेस को सभ्यता और संस्कृति का पाठ पढ़ा रहे हैं, जबकि बारामती उपचुनाव में कांग्रेस ने सभ्यता और संस्कृति का पालन करते हुए सुनेत्रा पवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार वापस ले लिया था. इसलिए कांग्रेस को संस्कृति और सभ्यता का पाठ न पढ़ाया जाए.