महाराष्ट्र: EC ने अंतिम मतदाता सूची की बढ़ाई तारीख, जानें नया शेड्यूल

चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है. अब अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित होगी. ड्राफ्ट सूची 24 अगस्त को जारी होगी, जबकि दावे और आपत्तियां 24 अगस्त से 23 सितंबर तक स्वीकार की जाएंगी. आयोग ने 4 अगस्त के आदेश से संशोधित कार्यक्रम लागू किया है.

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