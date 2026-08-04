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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: EC ने अंतिम मतदाता सूची की बढ़ाई तारीख, जानें नया शेड्यूल

महाराष्ट्र: EC ने अंतिम मतदाता सूची की बढ़ाई तारीख, जानें नया शेड्यूल

Maharashtra SIR News: चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी किया. अब अंतिम वोटर लिस्ट 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित होगी.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 04 Aug 2026 09:03 PM (IST)
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चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है. अब अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित होगी. ड्राफ्ट सूची 24 अगस्त को जारी होगी, जबकि दावे और आपत्तियां 24 अगस्त से 23 सितंबर तक स्वीकार की जाएंगी. आयोग ने 4 अगस्त के आदेश से संशोधित कार्यक्रम लागू किया है.

(खबर अपडेट की जा रही है)

Published at : 04 Aug 2026 09:03 PM (IST)
Tags :
Election Commission MAHARASHTRA NEWS Maharashtra SIR
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