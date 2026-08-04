पूर्व राज्यपाल डॉ. डीवाई पाटिल का निधन, कल होगा अंतिम संस्कार

महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शिक्षाविद, समाजसेवी, उद्योगपति और पूर्व राज्यपाल पद्मश्री डॉ. डी. वाई. पाटिल का मंगलवार (4 अगस्त) को कोल्हापुर में निधन हो गया. उनके निधन से शिक्षा, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है. देशभर के नेताओं, शिक्षाविदों और गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है. उनका अंतिम संस्कार बुधवार को कोल्हापुर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा.

डॉ. डीवाई पाटिल के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए बुधवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रखा जाएगा. इसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. मंगलवार शाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे भी कोल्हापुर पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर के दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की. उनके निवास पर राजनीतिक, सामाजिक और फिल्म जगत से जुड़े कई लोग लगातार पहुंच रहे हैं.

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एकनाथ शिंदे ने जताया गहरा शोक

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि डॉ. डीवाई पाटिल के निधन से महाराष्ट्र ने एक दूरदर्शी नेता, महान शिक्षाविद और समाज के प्रति समर्पित मार्गदर्शक को खो दिया है.

उन्होंने कहा कि डॉ. पाटिल ने केवल शिक्षण संस्थान ही नहीं बनाए, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और अनुशासन को नई पहचान दी. उनके मुताबिक, डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ और आर्किटेक्चर सहित 16 से अधिक विषयों में 146 से ज्यादा पाठ्यक्रम संचालित होते हैं.

लाखों युवाओं का भविष्य संवारा- सुप्रिया सुले

एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले ने भी सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि डॉ. डीवाई पाटिल ने स्कूलों, मेडिकल, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट संस्थानों का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लाखों युवाओं को बेहतर शिक्षा का अवसर दिया.

उन्होंने कहा कि शिक्षा और समाज के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा. इस दुख की घड़ी में उन्होंने पाटिल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त कीं.

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा योगदान

डॉ. डीवाई पाटिल ने देश में सात स्वतंत्र विश्वविद्यालय स्थापित करने का रिकॉर्ड बनाया. कोल्हापुर, पुणे और नवी मुंबई में उनके द्वारा स्थापित अस्पतालों ने लाखों मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया. वहीं, नवी मुंबई में बना डीवाई पाटिल स्टेडियम देश के सबसे आधुनिक स्टेडियमों में गिना जाता है और खेलों के विकास में इसकी अहम भूमिका रही है.

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शिक्षा के साथ-साथ डॉ. डीवाई पाटिल ने प्रशासनिक क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई. वह बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे. उनके कार्यकाल को गरिमापूर्ण और जनहितकारी माना जाता है.