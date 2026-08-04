सुनेत्रा पवार को गूंगी गुड़िया कहने पर भड़की NCP, कांग्रेस दफ्तर में हंगामा

महाराष्ट्र की राजनीति में उस समय नया विवाद खड़ा हो गया, जब कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को लेकर 'गूंगी गुड़िया' शब्द का इस्तेमाल किया गया. इस पोस्ट पर अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे महिलाओं का अपमान बताया. विवाद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनसीपी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

एनसीपी के नेता सूरज चव्हाण अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और कांग्रेस से अपने बयान पर जवाब मांगा. कुछ देर के लिए वहां तनावपूर्ण माहौल भी बन गया. एनसीपी ने कांग्रेस से सुनेत्रा पवार से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है.

कांग्रेस विधायक ने कहा- पंकजा मुंडे बीजेपी छोड़ें, CM बना देंगे

सूरज चव्हाण ने कहा, "शायद कांग्रेस कार्यकर्ता इंदिरा गांधी को भूल गए हैं. अब हम देखना चाहते हैं कि सपकाल साहब हमसे मिलेंगे या नहीं? हम हर कांग्रेस कार्यालय जाएंगे और पूछेंगे, क्या आप महिलाओं को नीचा दिखाने का रवैया रखते हैं? सुनेत्रा पवार के काम को देखकर कांग्रेस को घिन आ रही होगी. अगर 'गूंगी गुड़िया' को अपमान नहीं माना जाता, तो यह इस बात का संकेत है कि उनकी विचारधारा का स्तर कहीं गिर गया है. कांग्रेस को इस तरह के पोस्ट डालकर जानबूझकर महिलाओं को बदनाम करना और नीचा दिखाना बंद करना चाहिए."

क्या है पूरा विवाद?

दरअसल, कांग्रेस ने हाल ही में बीड दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था. वीडियो में सुनेत्रा पवार विधायक धनंजय मुंडे के भाषण के दौरान चुपचाप बैठी दिखाई दे रही थीं. इसी वीडियो के साथ कांग्रेस ने सवाल किया था, "सुनेत्रा पवार कब तक गूंगी गुड़िया बनी रहेंगी?" इसके बाद एनसीपी ने इसे महिलाओं का अपमान बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया.

एनसीपी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस के बयान के विरोध में मंगलवार शाम 4:30 बजे पुणे के बालगंधर्व चौक पर प्रदर्शन किया जाएगा. पार्टी का कहना है कि अगर कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी तो विरोध और तेज किया जाएगा.

शिंदे और अंजलि दमानिया ने भी जताई आपत्ति

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "कांग्रेस को अपने दिमाग पर नहीं, बल्कि अपने लोगों पर शर्म आनी चाहिए थी जब उसने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया. इन प्रिय बहनों ने 2026 के चुनावों में कांग्रेस को अपना जवाब खुद दे दिया है."

BJP इस अहम चीज का सही आकलन नहीं कर पाई, बांकीपुर में हार पर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी

वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने भी कांग्रेस की भाषा पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा, "मैंने राष्ट्रवादी पार्टी के खिलाफ कई बार लड़ाई लड़ी है. लेकिन सुनेत्रा पवार के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द गलत हैं. मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूं."

एनसीपी महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सुनेत्रा पवार को 'गूंगी गुड़िया' कहना पार्टी के "बौद्धिक दिवालियापन" को दर्शाता है. महिला मोर्चा ने चेतावनी दी कि कांग्रेस तुरंत माफी मांगे, नहीं तो एनसीपी इसका उचित जवाब देगी.