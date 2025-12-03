मुंबई के भाऊचा धक्का क्षेत्र में बीते 13 नवंबर 2025 को न्यू फिश जेट्टी के पास हुई एक दर्दनाक घटना में 63 वर्षीय टैक्सी चालक समुद्र में गिर गए, जिनकी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. अब इस मामले में जांच के बाद दो निर्माण कंपनी अधिकारियों पर लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है.

आपको बात दें कि घटना 13 नवंबर 2025 की रात करीब 8 बजे की है, जब टैक्सी क्रमांक MH 01 BD 2488 के चालक जयप्रकाश छोटेलाल शर्मा (63) न्यू फिश जेट्टी के पास अचानक समुद्र में गिर गए. कुछ ही देर बाद स्थानीय मछुआरों और यलोगेट पुलिस की मोबाइल टीम ने उन्हें पानी से बाहर निकाला और तुरंत सर जे.जे. अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

यलोगेट पुलिस स्टेशन में 13 नवंबर 2025 की रात 9:35 बजे जुम्मन बिलाल सैयद शरीफ (33) ने जानकारी दी कि एक टैक्सी जेट्टी के पास समुद्र में गिर गई है. सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया.

निर्माण स्थल पर नहीं था चेतावनी बोर्ड

पुलिस निरीक्षक रविंद्र मोहिते की जांच में पाया गया कि मुंबई पोर्ट प्राधिकरण ने 24 जुलाई 2023 को न्यू फिश जेट्टी के निर्माण का ठेका कारगवाल कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. को दिया था. पुराने जेट्टी का हिस्सा तोड़ने का काम यह कंपनी आर. बी. दांडे एसोसिएट्स के माध्यम से करवा रही थी. 26 जुलाई 2025 से पुराने जेट्टी को तोड़ने का काम शुरू किया गया था. लेकिन टूटे हुए हिस्से पर कोई साइन बोर्ड, कोई बैरिकेडिंग, और न ही सुरक्षा रक्षक मौजूद था. इसी लापरवाही के कारण अंधेरे में टाइट स्पेस में पहुँचते समय टैक्सी सहित चालक समुद्र में गिर गए और उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने एफआईआर दर्ज शुरू की जांच

FIR के मुताबिक जांच में पाया गया कि लापरवाही के लिए जिम्मेदार हैं सतीश कुमार सत्यनारायण मलाडी, प्रोजेक्ट ऑपरेशन हेड, कारगवाल कंस्ट्रक्शन, महेश शिवाजी सावंत, साइट सेफ्टी ऑफिसर दोनों पर सुरक्षा उपायों में गंभीर लापरवाही के आधार पर अपराध दर्ज करने की मांग सरकार की ओर से की गई है. इस घटना पर एलोगेट पुलिस ने BNS की धारा 106 (1) के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.