महाराष्ट्र MLC रिजल्ट: प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी को दी नसीहत, 'अब आत्म-मंथन का वक्त'

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक दो सीट पर नतीजे आ चुके हैं. इसमें एक पर बीजेपी और एक सीट पर शिंदे गुट की शिवसेना को जीत मिली है. तीन सीट पर मतगणना जारी है. इस बीच सत्ता में होने बावजूद अजित पवार गुट एनसीपी को इस चुनाव में कुछ भी हासिल होता नहीं दिख रहा है. ऐसे में NCP नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने अपनी ही पार्टी को नसीहत देते हुए चुनाव के नतीजों को एक तरह से चेतावनी करार दिया है. उन्होंने पार्टी में आत्ममंथन की जरूरत पर जोर दिया है.

प्रफुल्ल पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''विधान परिषद चुनाव के नतीजे एक स्पष्ट चेतावनी हैं. अब वक्त आ गया है कि हम गंभीरता से इस पर आत्म-मंथन करें, ताकि लोगों का भरोसा फिर से जीता जा सके, अपनी प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय किया जा सके और अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया जा सके.''

Today’s Vidhan Parishad election results serve as a definitive wake-up call. The time has come for urgent introspection to rebuild trust, realign our priorities, and fix our organisational structure. #vidhanparishadelection @mahancpspeaks — Praful Patel (@praful_patel) October 28, 2026

बीजेपी के कौस्तुभ गावडे की जीत

शिंदे गुट की शिवसेना अमरावती शिक्षक निर्वाचन सीट पर जीत दर्ज की है. किरण सरनाईक को यहां सफलता मिली है. वहीं पुणे शिक्षक निर्वाचन सीट पर बीजेपी के कौस्तुभ गावडे ने जीत दर्ज की है. पुणे ग्रेजुएट, नागपुर ग्रेजुएट और छत्रपति संभाजीनगर ग्रेजुएट सीट पर मतगणना अभी जारी है.

महाराष्ट्र में 5 MLC सीटों पर 23 अक्टूबर को हुई थी वोटिंग

अधिकारियों के मुताबिक पुणे स्नातक, नागपुर स्नातक, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) स्नातक, पुणे शिक्षक और अमरावती शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 23 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी, जिसमें 72.96 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था. इन निर्वाचन क्षेत्रों के मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 6 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, जिसकी वजह से ये चुनाव जरूरी हो गया था.

महायुति और MVA दोनों ही गठबंधनों में बगावत!

BJP, शिंदे गुट की शिवसेना और सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के महायुति गठबंधन और विपक्षी दल कांग्रेस, शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP (SP) और शिवसेना (UBT) के महा विकास आघाडी (MVA) ने सभी पांच सीट पर चुनाव लड़ा. विधानसभा परिषद चुनाव में कुल 182 उम्मीदवार मैदान में हैं. महायुति और एमवीए दोनों ही गठबंधनों को बगावत का सामना करना पड़ा.

महाराष्ट्र: MLC चुनाव में महायुति की खींचतान पर घिरी BJP, शरद गुट ने क्या कहा?