जीशान सिद्दीकी को NCP में बड़ी जिम्मेदारी, बोले- 'अभी तय करना है लंबा सफर'

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने पार्टी के दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे और विधान परिषद सदस्य जीशान सिद्दीकी को बड़ी जिम्मेदारी दी है. पार्टी ने बुधवार (28 अक्टूबर) को उन्हें अपनी मुंबई इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है. सिद्दीकी ने कहा कि वह महानगर में पार्टी का विस्तार करने के लिए काम करेंगे.

सिद्दीकी ने उन्हें ‘बड़ी जिम्मेदारी’ सौंपने के लिए पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और वरिष्ठ नेता पार्थ पवार का आभार जताया है. साथ ही उन्होंने अपने पिता के सपनों को पूरा करने का भी संकल्प लिया.

अभी लंबा सफर तय करना है- जीशान सिद्दीकी

जीशान सिद्दीकी ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘‘अभी लंबा सफर तय करना है. मैं सभी को साथ लेकर मुंबई में पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान दूंगा. मैं दिवंगत (राकांपा प्रमुख) अजित पवार और अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए काम करूंगा.’’ सिद्दीकी ने ये भी कहा कि पार्थ पवार उनके लिए बड़े भाई की तरह हैं.

जीशान सिद्दीकी के अलावा उमेश पाटिल को भी बड़ी जिम्मेदारी

सुनेत्रा पवार ने जीशान सिद्दीकी के अलावा उमेश पाटिल को एनसीपी का राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता नियुक्त करने की भी घोषणा की. पार्टी के एक बयान के अनुसार, दक्षिण मुंबई स्थित सुनेत्रा पवार के आधिकारिक आवास ‘देवगिरि’ में दोनों नेताओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए. इस दौरान पार्टी के अन्य नेता और पदाधिकारी भी मौजूद थे.

पाटिल और सिद्दीकी समर्पण के साथ काम करेंगे- सुनेत्रा पवार

सुनेत्रा पवार ने विश्वास जताया कि पाटिल और सिद्दीकी दिवंगत अजित पवार के आदर्शों, दृष्टिकोण और जनसेवा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करेंगे.

पिता की हत्या के बाद 2024 में NCP में शामिल हुए थे जीशान

जीशान सिद्दीकी उनके पिता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या किए जाने के कुछ दिन बाद अक्टूबर 2024 में एनसीपी में शामिल हुए थे. पार्टी ने उसी वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें बांद्रा सीट से उम्मीदवार बनाया था लेकिन वह शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के वरुण सरदेसाई से हार गए थे. सिद्दीकी मई 2026 में विधान परिषद सदस्य बने.

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