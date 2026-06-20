मुंबई में BEST (बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट) के कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही, हालांकि शनिवार का दिन होने से दिक्कत कम होने की उम्मीद जताई जा रही है. BEST, जो हर दिन लगभग 2,766 बसें सड़क पर चलाता है, उसने शुक्रवार (19 जून) को दिन में केवल 48 बसें चलाईं. इनमें से 9 बसें BEST की अपनी थीं, जबकि 39 वेट-लीज पर संचालित की गईं.

हड़ताल के दौरान पत्थरबाजी में 26 बसों को पहुंचा नुकसान

हड़ताल के दौरान कुछ स्थानों पर पत्थरबाजी, टायर पंक्चर किए जाने तथा वाहनों की खिड़कियां और शीशे तोड़े जाने जैसी घटनाओं के कारण कुल 26 बसों को नुकसान पहुंचा. इस बीच महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने विरोध कर रहे संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. हालांकि 12 संगठनों की एक्शन कमिटी ने बैठक को सकारात्मक बताया, लेकिन रात 9:30 बजे यह कहते हुए हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया कि वार्ता से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला.

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कर्मचारियों ने हड़ताल वेतन वृद्धि जैसी मांगो को लकेर की शुरू

इसके चलते आज भी BEST की बस सेवाएं प्रभावित रहेंगी और मुंबईकरों को एक और दिन आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. कर्मचारियों ने यह हड़ताल वेतन वृद्धि, पेंशन और अन्य मांगों को लेकर शुरू की है. उनकी प्रमुख मांगों में BEST के बजट को बीएमसी के बजट के साथ जोड़ा जाना, रिटायर्ड कर्मचारियों के कानूनी बकाये का एकसाथ भुगतान, साल 2016 से 2026 तक सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना तथा परिवहन और बिजली विभाग में ठेका व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करना शामिल है.

BEST संयुक्त कामगार कृति समिति ने की आंदोलन की शुरुआत

इस आंदोलन की शुरुआत BEST संयुक्त कामगार कृति समिति ने की है, जिसमें 12 कर्मचारी संगठन शामिल हैं. गौरतलब है कि लोकल ट्रेन के बाद BEST मुंबई की दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन सेवा है, जिससे प्रतिदिन करीब 25 लाख यात्री सफर करते हैं. इस बीच मुंबई पुलिस ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक परिवहन में बाधा डालने या BEST की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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