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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र के रत्नागिरी में हादसा, छत्रपती संभाजीनगर के 5 पर्यटक समुद्र में डूबे, तलाश जारी

महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हादसा, छत्रपती संभाजीनगर के 5 पर्यटक समुद्र में डूबे, तलाश जारी

Ratnagiri News In Hindi: महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. पर्यटन के लिए आए 21 लोगों के समूह में से छत्रपति संभाजीनगर के 5 पर्यटक समुद्र में डूब गए.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 20 Jun 2026 01:38 PM (IST)
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  • लापता पांच लोगों की तलाश में बचाव अभियान जारी.

महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित रत्नागिरी जिले में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों के समुद्र में डूबने की खबर सामने आई है. रत्नागिरी जिले के गणपतिपुले बीच पर पर्यटन के लिए आए 21 लोगों के समूह में से छत्रपति संभाजीनगर के 5 पर्यटक समुद्र में डूब गए. यह घटना आज सुबह लगभग 11 बजे की बताई जा रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, समुद्र के पानी और लहरों का सही अंदाजा न लग पाने के कारण यह हादसा हुआ है. 

बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ तब किनारे पर मौजूद लोग तुरंत मदद क लिए पहुंचे. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें बचाने की कोशिश की गई. डूब रहे आठ लोगों में से तीन को बचा लिया गया, लेकिन पांच लोग अभी भी लापता हैं. लापता लोगों की तलाश जारी है. 

इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. समुद्र में लापता हुए पांचों पर्यटकों की तलाश के लिए युद्धस्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. फिलहाल पांचों पर्यटक लापता हैं और बचाव दल उनकी खोज में जुटा हुआ है. इस घटना से गणपतिपुले क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. फिलहाल इस मामले की अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है...

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 20 Jun 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS
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