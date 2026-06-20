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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसद को झटका, 20 साल पुराने पवनराजे निंबालकर हत्याकांड के सभी आरोपी बरी

उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसद को झटका, 20 साल पुराने पवनराजे निंबालकर हत्याकांड के सभी आरोपी बरी

Pawanraje Nimbalkar Murder Case: पवन राजे निंबालकर हत्याकांड में कोर्ट ने 20 साल बाद अपना फैसला सुना दिया है. इस केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 20 Jun 2026 01:51 PM (IST)
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उद्धव ठाकरे गुट के बागी सांसद ओमराजे निंबालकर के पिता पवन राजे निंबालकर और उनके ड्राइवर हत्याकांड के सभी आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है. इस मामले में शनिवार (20 जून) को कोर्ट ने 20 साल बाद अपना फैसला सुनाया है. 

कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री और मुख्य आरोपी पद्मसिंह पाटिल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने फैसले में कहा कि इस मामले में केवल सरकारी गवाह की गवाही के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती. सरकारी पक्ष के लिए यह गवाह एक महत्वपूर्ण कड़ी था, लेकिन बार-बार बयान बदलने के कारण उसकी गवाही को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता.

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सरकारी गवाह के बयान पर भरोसा करना संभव नहीं

न्यायालय ने कहा कि सरकारी गवाह के बयानों में लगातार विरोधाभास पाए गए हैं, जिससे उसके बयान पर भरोसा करना संभव नहीं है. संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय सभी आरोपियों को बरी कर रहा है. सरकारी गवाह ने नागपुर यात्रा, पिंटू सिंह शूटर की नियुक्ति, पैसे के लेन-देन और हथियार खरीदने जैसी घटनाओं पर अलग-अलग समय पर अलग-अलग बयान दिए. कोर्ट ने पाया कि उसके बयान और उपलब्ध साक्ष्यों में मेल नहीं बैठता. उसने राकेश मारिया से मुलाकात और स्कॉच की बोतल देने का दावा किया, जिसका मारिया ने खंडन किया.

जांच एजेंसियों पर कोर्ट की तीखी टिप्पणी

न्यायालय ने जांच की गुणवत्ता पर सवाल उठाए. कहा कि मोबाइल फोन जब्त नहीं किए गए, सीडीआर नहीं लिए गए और राकेश मारिया का बयान समय पर दर्ज नहीं किया गया. सरकारी गवाह की हिरासत, मारपीट और कबूलनामे की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठे. कोर्ट ने कहा कि कबूलनामा दर्ज करने की प्रक्रिया कानून के अनुसार नहीं थी.

20 साल पुराना मामला, राजनीतिक दुश्मनी का आरोप

2003-04 में कळंबोली में पवनराजे पाटील की हत्या हुई थी. शुरुआत में कळंबोली पुलिस, फिर नवी मुंबई क्राइम ब्रांच और बाद में CBI ने जांच की. मामले में 127 गवाह थे. कोर्ट ने कहा कि यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मामला था, लेकिन अभियोजन पक्ष इसे साबित नहीं कर सका.

न्यायमूर्ति ने कहा कि 20 साल बाद फैसला सुनाना दुर्भाग्यपूर्ण है. न्यायालय ने टिप्पणी की कि सरकारी गवाह पारसमल जैन एक बड़ा व्यापारी है और उसके पास कई संपत्तियां हैं. उसे केवल 50 हजार रुपये की जरूरत बताकर अपराध स्वीकार करने का दावा विश्वसनीय नहीं लगा. कोर्ट ने कहा कि बिना पुष्टिकारक साक्ष्य के केवल सरकारी गवाह के बयान पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती. इस फैसले के साथ एक लंबे और चर्चित राजनीतिक हत्याकांड का कानूनी सफर समाप्त हो गया है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 20 Jun 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Dharashiv News Pawanraje Nimbalkar Padmasingh Patil
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