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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई के दादर में बेकाबू BEST बस का कहर, वाहनों को मारी टक्कर, 1 की मौत, 3 घायल

मुंबई के दादर में बेकाबू BEST बस का कहर, वाहनों को मारी टक्कर, 1 की मौत, 3 घायल

Mumbai Best Bus Accident: दादर (वेस्ट) में प्लाजा सिनेमा के पास एक BEST बस ने एक कार और एक टू-व्हीलर को टक्कर मार दी. इस हादस में एक युवक की मौत हो गई है,  जबकि 3 पैदल यात्री घायल हो गए.  पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू क दी हैै.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 08 Jun 2026 01:28 PM (IST)
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  • बस चालक हिरासत में, घटना के कारणों की पुलिस जांच जारी.

 मुंबई में दादर प्लाजा के पास एक भयानक BEST बस हादसा हुआ है. दादर (वेस्ट) में प्लाजा सिनेमा के पास एक BEST बस ने एक कार और एक टू-व्हीलर को टक्कर मार दी. इस हादस में एक युवक की मौत हो गई है,  जबकि 3 पैदल यात्री घायल हो गए.  सोमवार (8 जून) की सुबह दादर के प्लाजा इलाके में हुए इस हादसे से व्यस्त इलाके में दहशत फैल गई है. CCTV में इस हादसे का वीडियो कैद हो गया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह हादसा सुबह करीब 10.45 बजे प्लाजा सिनेमा के पास वीर कोतवाल गार्डन के पास हुआ. यहां रूट नंबर 463/31 पर चल रही BEST बस ने आस-पास के पैदल यात्रियों को टक्कर मारने से पहले एक कार और फिर एक दो पहिया वाहन को टक्कर मार दी. 

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बेकाबू BEST बस ने मारी टक्कर

BEST बस नंबर 463 दादर प्लाज़ा के पास से गुजर रही थी. उसी समय ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और आसपास के लोगों समेत दो पहिया और कार को टक्कर मार दी. हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सायन हॉस्पिटल में भर्ती कराया है. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है. सायन हॉस्पिटल के असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर (AMO) डॉ. रणधीर ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 22-25 साल के एक युवक को लाया गया था, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुका था.  

उन्होंने बताया कि घायलों में ऋषभ गुप्ता (25–30 वर्ष), जिसके सिर में चोट लगी है और उसकी हालत गंभीर है बताई जा रही है. दूसरा शख्स सतीश वाघंबरे (48) है, जो एक BEST इंस्पेक्टर और उन्हें सीने और सिर में चोटें आईं. इसके अलावा महेश डोइफोडे (50), जिनके बाएं कंधे में चोटें आईं और ब्लंट ट्रॉमा हुआ है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है. इस हादसे में जिन गाड़ियों को क्षति पहुंची थी उन्हें सड़क स हटा दिया गया है और ट्रैफिक फिर से चालू हो गया है.  पुलिस ने जानकारी दी कि उस मामले की जांच शुरू कर दी गई है. हालांकि, अभी तक घटना की सही वजह का पता नहीं चला पाया. 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 08 Jun 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
Bus Accident MAHARASHTRA NEWS Dadar News
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