फिरोजपुर में ट्रक और पिकअप की टक्कर, अंतिम संस्कार में जा रहे एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत

पंजाब के फिरोजपुर जिले में शनिवार (6 जून) को एक पिकअप गाड़ी और एक भारी ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.

जलालाबाद गांव के एक ही परिवार के लगभग 25 लोग अमृतसर जिले के ब्यास में एक धार्मिक स्थल पर परिवार के एक सदस्य का अंतिम संस्कार करने जा रहे थे. यह हादसा सुबह करीब 5:40 बजे फिरोजपुर-फाजिल्का रोड पर हुआ.

स्थानीय लोगों और पुलिस ने निकाला

पिक-अप गाड़ी और ट्रक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिक-अप गाड़ी घिसटती चली गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. पुलिस, राहगीरों और स्थानीय लोगों ने गाड़ी के अंदर फंसे कई लोगों को बाहर निकालने के लिए क्षतिग्रस्त गाड़ी के हिस्सों को काटा.

4 लोगों की मौके पर हुई मौत

पिक-अप गाड़ी में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई. फिरोजपुर के एसएसपी राजिंदर सिंह ने मीडिया को बताया कि पीड़ित परिवार के एक मृतक सदस्य की अस्थियां ब्यास नदी में विसर्जित करने के लिए ब्यास जा रहा था. उन्होंने कहा कि ज्यादातर पीड़ित एक ही परिवार के थे.

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उन्होंने कहा कि हादसे की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है. उन्होंने बताया कि घायलों को एम्बुलेंस से फिरोजपुर के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया. सिविल अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ. निखिल गुप्ता ने बताया कि कई गंभीर रूप से घायल लोगों को आगे के इलाज के लिए फ़रीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर किया गया.

घटना पर चश्मदीदों ने क्या कहा?

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और पिक-अप गाड़ी को टक्कर मारकर कई मीटर तक घसीटता ले गया. मृतकों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. हादसे की खबर मिलने पर रोड सेफ्टी फोर्स की टीम और करीब 6 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचीं ताकि घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके.

पिक-अप में सवार लोग जलालाबाद वेस्ट से डेरा ब्यास जा रहे थे; तभी जंगनवाला मोड़ के पास यह हादसा हुआ. वहीं, शनिवार को पुलिस ने बताया कि हरियाणा के करनाल जिले में नेशनल हाईवे पर दिल्ली से मनाली जा रही एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम से कम आठ लोग घायल हो गए.

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