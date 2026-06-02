Mumbai News: बांद्रा पथराव केस में एक और गिरफ्तारी, गरीब नगर बवाल में अब तक 20 अरेस्ट

महाराष्ट्र के मुंबई में बांद्रा के गरीब नगर इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासनिक टीम पर हुए पथराव मामले में निर्मल नगर पुलिस को एक और सफलता मिली है. पुलिस ने मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही इस प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुजकैर हस्फाक आलम के रूप में हुई है. गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया. जांच अधिकारियों ने बताया कि मामले में फरार चल रहे 10 अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है. उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: बीड में बड़ा एक्शन, NEET पेपर लीक के आरोपी पीवी कुलकर्णी के निर्माणाधीन आलीशान बंगले पर चला बुलडोजर

अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ था पथराव

यहां बता दें कि बांद्रा के गरीब नगर इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का विरोध करते हुए पथराव किया था. इस घटना में सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव से अफरा-तफरी मच गयी थी, साथ ही कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए थे.

आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल

निर्मल नगर पुलिस ने अब तक कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है, जिसे बाल न्याय प्रणाली के तहत बाल सुधार गृह भेजा गया है. बाकी सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और फरार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं. जल्द ही सभी वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. जबकि पथराव करने वालों में अब पुलिस की कार्रवाई से हडकंप मचा हुआ है.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: 2 दशक की लड़ाई के बाद पिंपलेश्वर मंदिर को मिली सवा चार एकड़ जमीन, 8 जून को होगा भव्य कार्यक्रम