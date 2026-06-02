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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbai News: बांद्रा पथराव केस में एक और गिरफ्तारी, गरीब नगर बवाल में अब तक 20 अरेस्ट

Mumbai News: बांद्रा पथराव केस में एक और गिरफ्तारी, गरीब नगर बवाल में अब तक 20 अरेस्ट

Mumbai News In HIndi: गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुजकैर हस्फाक आलम के रूप में हुई है. गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया.

By : सूरज ओझा | Updated at : 02 Jun 2026 08:40 AM (IST)
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महाराष्ट्र के मुंबई में बांद्रा के गरीब नगर इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासनिक टीम पर हुए पथराव मामले में निर्मल नगर पुलिस को एक और सफलता मिली है. पुलिस ने मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इसके साथ ही इस प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुजकैर हस्फाक आलम के रूप में हुई है. गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया. जांच अधिकारियों ने बताया कि मामले में फरार चल रहे 10 अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है. उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ था पथराव 

यहां बता दें कि  बांद्रा के गरीब नगर इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का विरोध करते हुए पथराव किया था. इस घटना में सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव से अफरा-तफरी मच गयी थी, साथ ही कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए थे.

आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल 

निर्मल नगर पुलिस ने अब तक कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है, जिसे बाल न्याय प्रणाली के तहत बाल सुधार गृह भेजा गया है. बाकी सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और फरार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं. जल्द ही सभी वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. जबकि पथराव करने वालों में अब पुलिस की कार्रवाई से हडकंप मचा हुआ है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 02 Jun 2026 08:40 AM (IST)
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