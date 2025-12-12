मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग ने एक बार फिर बड़ी तस्करी का पर्दाफाश किया है. कस्टम्स जोन-के के अधिकारियों ने बीते दिनों की जांच में कुल 5 यात्रियों से 42.898 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया. इसकी कीमत काले बाजार में करीब 42.89 करोड़ रुपये बताई जा रही है. सभी आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई प्रोफाइलिंग और खुफिया जानकारी के आधार पर की गई.

3 मामलों में 33.888 किलो ड्रग्स बरामद

कस्टम्स टीम ने सबसे पहले तीन अलग-अलग मामलों में बैंकॉक से मुंबई आए तीन यात्रियों को रोका. जांच में इनके बैग से कुल 33.888 किलो संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड मिला. यह ड्रग आमतौर पर कंट्रोल्ड वातावरण में हाई–क्वालिटी तकनीक से तैयार किया जाता है, इसलिए इसका दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी ज्यादा होता है.

अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए तीनों यात्री अलग-अलग फ्लाइट से आए थे, लेकिन तरीका और पैटर्न लगभग एक जैसा था. सभी को मौके पर ही हिरासत में लेकर NDPS Act, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया.

खुफिया सूचना पर पकड़े गए दो यात्री

इसी दौरान कस्टम विभाग को एक और विशिष्ट खुफिया जानकारी मिली कि बैंकॉक से आने वाली थाई एयरवेज की फ्लाइट में दो यात्री बड़ी मात्रा में ड्रग लेकर पहुंच सकते हैं. जब फ्लाइट मुंबई उतरी, तो टीम पहले से तैनात थी. संदिग्ध लगने पर दोनों यात्रियों को रोका गया और उनके सामान की जांच की गई. इस दौरान 9.010 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया गया जिसकी क़ीमत लगभग 9.01 करोड़ रुपये आंकी गई. दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया.

कस्टम्स अधिकारियों ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई यात्रियों की मूवमेंट, व्यवहार, और प्रोफाइलिंग के आधार पर की गई. हाल के दिनों में बैंकॉक रूट से ड्रग्स की तस्करी बढ़ने के संकेत मिले थे, जिसके बाद टीम सतर्क थी. लगातार निगरानी और अनुभव के आधार पर अधिकारियों ने इन पांचों को चिन्हित किया और तलाशी में भारी मात्रा में ड्रग्स मिला.

42 किलो से ज्यादा ड्रग बरामद, कई गिरोहों पर शक

कुल मिलाकर चार मामलों में 42.898 किलो हाइड्रोपोनिक वीड की बरामदगी हुई है. जांच एजेंसियों को शक है कि ये यात्री किसी अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं. कस्टम्स विभाग अब इनसे जुड़े मॉड्यूल और सप्लाई चेन खंगाल रहा है.

अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने बैंकॉक रूट पर अतिरिक्त निगरानी भी बढ़ा दी है.