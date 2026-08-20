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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई एयरपोर्ट पर ड्राइवर ने किया सुसाइड, बिल्डिंग से कूदकर दी जान

मुंबई एयरपोर्ट पर ड्राइवर ने किया सुसाइड, बिल्डिंग से कूदकर दी जान

Mumbai Airport News: मृतक ड्राइवर की उम्र करीब 50 से 52 वर्ष बताई जा रही है. वह हाईकोर्ट के स्टाफ को हाईकोर्ट से एयरपोर्ट तक पिकअप और ड्रॉप करने के लिए गाड़ी चलाता था.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 20 Aug 2026 02:29 PM (IST)
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मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के T-2 टर्मिनल परिसर में बॉम्बे हाईकोर्ट के स्टाफ के लिए गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर ने इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली. मृतक ड्राइवर की उम्र करीब 50 से 52 वर्ष बताई जा रही है.

वह हाईकोर्ट के स्टाफ को हाईकोर्ट से एयरपोर्ट तक पिकअप और ड्रॉप करने के लिए गाड़ी चलाता था. जानकारी के मुताबिक, करीब आधे घंटे पहले ड्राइवर ने एयरपोर्ट परिसर में अपनी गाड़ी पार्क की और इमारत के ऊपर चला गया. इसके बाद उसने ऊपर से छलांग लगा दी. 

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पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना के बाद एयरपोर्ट परिसर में यात्रियों के बीच भी डर का माहौल बन गया. आत्महत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है. सहार पुलिस ने ADR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस CCTV फुटेज की भी जांच कर रही है.

पुलिस को अभी तक इस आत्महत्या के पीछे की वजह का नहीं पता चल पाया है. फिलहाल पुलिस की टीम घटना को लेकर अब गहन जांच में जुट गई है. मृतक युवक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. मृतक के परिजनों को सूचना दी जा रही है.

घटना के बाद इलाके में हड़कंप 

युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद एयरपोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पुलिस और एयरपोर्ट ऑथिरिटी के जवान घटनास्थल पर पहुंचे. फिलहाल फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में ले लिया है.

पुलिस द्वारा मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. पुलिस टीम ने आसपास के इलाके को सील कर दिया है. क्राइम सीन से साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि घटना के पीछे की वजह तलाशी जा रही है. फिलहाल मामले में आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. 

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 20 Aug 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Mumbai Airport MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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