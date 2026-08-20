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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रGen Z प्रोटेस्ट की वायरल गर्ल रिया अहीर के खिलाफ वापस होगा केस! जानें- क्यों?

Gen Z प्रोटेस्ट की वायरल गर्ल रिया अहीर के खिलाफ वापस होगा केस! जानें- क्यों?

Riya Ahir के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लिया जा सकता है. इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की युवा इकाई के नेताओं ने पुलिस से मुलाकात की.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 20 Aug 2026 11:22 AM (IST)
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महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जुलाई 2026 में ‘GEN Z’ प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाहन को रोकने के बाद वायरल हुईं मॉडल रिया अहीर ने पुलिस से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की अपील की है. अहीर ने साथ ही सोशल मीडिया पर उन्हें कथित तौर पर धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है.

मुंबई युवा कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) मनोज शर्मा से मुलाकात की और अहीर के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उनके ऑनलाइन हैरेसमेंट को लेकर चिंता जताई.

युवा कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी और पुलिस अहीर को धमकी भरे संदेश भेजने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए जांच करेगी.

सोशल मीडिया पर मिल रहीं धमकियां

अहीर ने शर्मा से मुलाकात के बाद कहा कि प्रोटेस्ट के बाद से ही उन्हें सोशल मीडिया पर अपशब्द और धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.

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सिंह ने एफआईआर वापस लेने में हुई देरी पर सवाल उठाया और कहा कि विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के लिए पहले ही अधिसूचना जारी हो चुकी है.

रिया अहीर का क्या है पूरा मामला?

बता दें दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और सोनम वांगचुक के अनशन के दौरान दादर के शिवाजी पार्क में 22 जुलाई को बारिश के बीच हुए विरोध प्रदर्शन की एक वायरल तस्वीर में, अहीर हिरासत में लिए गए युवा प्रदर्शनकारियों को ले जा रहे पुलिस वाहन के सामने खड़ी दिखाई दे रही थी.

बाद में रिया अहीर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ एक प्रेस वार्ता की थी. उनसे जब सवाल किया गया कि क्या वह भी सियासत में आएंगी तो उन्होंने इस सवाल पर सीधा जवाब नहीं देते हुए कहा था कि यह वक्त बताएगा.

Published at : 20 Aug 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
CJP MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS Riya Ahir
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