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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में फिर गैंगवार! 20 हजार हफ्ता न देने पर माथाडी कामगार पर हमला

मुंबई में फिर गैंगवार! 20 हजार हफ्ता न देने पर माथाडी कामगार पर हमला

Mumbai News In Hindi: अंधेरी में कोंडिविटा रोड पर माथाडी कामगारों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई. आरोप है कि पूरणसिंग और रोहित सालुंखे ने उन्हें हर महीने हफ्ता देना की मांग की जिसके चलते हमला हुआ.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 20 Aug 2026 01:00 PM (IST)
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मुंबई में गैंगवार खत्म होने के दावों के बीच अंधेरी पूर्व में एक बार फिर दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई सामने आई है. अंधेरी के कोंडिविटा रोड पर माथाडी कामगारों के दो गुटों के बीच इलाके में काम, पैसे और वर्चस्व को लेकर जमकर मारपीट हुई. इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

आरोप है कि एक गुट के लोगों ने दिनदहाड़े दूसरे गुट के माथाडी कामगार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हमले में नदीम नसरुद्दीन शेख गंभीर रूप से घायल हुए हैं. उनके सिर पर गंभीर चोट आई है, जबकि बाएं पैर के घुटने की हड्डी फ्रैक्चर होने की जानकारी सामने आई है. उनका इलाज कूपर अस्पताल में चल रहा है.

हर महीने 20 हजार हफ्ता देने के धमकी, इनकार करने पर हमला

शिकायत के मुताबिक, नदीम शेख काम खत्म कर घर जा रहे थे. इसी दौरान कोंडिविटा रोड पर ट्रेडस्टार बिल्डिंग के पास पूरणसिंग और रोहित सालुंखे ने उन्हें रोका और कथित तौर पर धमकी दी कि अगर इलाके में काम करना है तो हर महीने 20 हजार रुपये हफ्ता देना होगा. नदीम शेख ने कथित तौर पर हफ्ता देने से इनकार किया, जिसके बाद उन पर हमला कर दिया गया.

आरोप है कि इसके बाद इमरान, मुद्दसिर शेख और कार से आए अन्य 5 से 6 लोगों ने लाठी-डंडों से नदीम के सिर और पैर पर हमला किया. हमले के दौरान बीच-बचाव करने की कोशिश करने वाले लोगों को भी धमकी देने का आरोप है. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और कई दुकानदारों ने डर के कारण अपनी दुकानें बंद कर दीं.

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MIDC ने आरोपियों पर किया हफ्ता वसूली-हमले का मामला दर्ज

मामले में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) पुलिस ने पूरणसिंग, रोहित सालुंखे, इमरान, मुद्दसिर शेख समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ BNS की संबंधित धाराओं के तहत हफ्ता वसूली और जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने मामले में 5 से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी है और आगे की जांच जारी है. 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 20 Aug 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Andheri News MUMBAI NEWS
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