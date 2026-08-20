मुंबई में फिर गैंगवार! 20 हजार हफ्ता न देने पर माथाडी कामगार पर हमला

मुंबई में गैंगवार खत्म होने के दावों के बीच अंधेरी पूर्व में एक बार फिर दो गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई सामने आई है. अंधेरी के कोंडिविटा रोड पर माथाडी कामगारों के दो गुटों के बीच इलाके में काम, पैसे और वर्चस्व को लेकर जमकर मारपीट हुई. इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

आरोप है कि एक गुट के लोगों ने दिनदहाड़े दूसरे गुट के माथाडी कामगार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हमले में नदीम नसरुद्दीन शेख गंभीर रूप से घायल हुए हैं. उनके सिर पर गंभीर चोट आई है, जबकि बाएं पैर के घुटने की हड्डी फ्रैक्चर होने की जानकारी सामने आई है. उनका इलाज कूपर अस्पताल में चल रहा है.

हर महीने 20 हजार हफ्ता देने के धमकी, इनकार करने पर हमला

शिकायत के मुताबिक, नदीम शेख काम खत्म कर घर जा रहे थे. इसी दौरान कोंडिविटा रोड पर ट्रेडस्टार बिल्डिंग के पास पूरणसिंग और रोहित सालुंखे ने उन्हें रोका और कथित तौर पर धमकी दी कि अगर इलाके में काम करना है तो हर महीने 20 हजार रुपये हफ्ता देना होगा. नदीम शेख ने कथित तौर पर हफ्ता देने से इनकार किया, जिसके बाद उन पर हमला कर दिया गया.

आरोप है कि इसके बाद इमरान, मुद्दसिर शेख और कार से आए अन्य 5 से 6 लोगों ने लाठी-डंडों से नदीम के सिर और पैर पर हमला किया. हमले के दौरान बीच-बचाव करने की कोशिश करने वाले लोगों को भी धमकी देने का आरोप है. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और कई दुकानदारों ने डर के कारण अपनी दुकानें बंद कर दीं.

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MIDC ने आरोपियों पर किया हफ्ता वसूली-हमले का मामला दर्ज

मामले में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) पुलिस ने पूरणसिंग, रोहित सालुंखे, इमरान, मुद्दसिर शेख समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ BNS की संबंधित धाराओं के तहत हफ्ता वसूली और जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने मामले में 5 से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी है और आगे की जांच जारी है.

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