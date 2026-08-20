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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'अगले जन्म में डॉक्टर बनूंगा', NEET छात्र ने तैयारी के बीच दी जान

'अगले जन्म में डॉक्टर बनूंगा', NEET छात्र ने तैयारी के बीच दी जान

NEET Student Suicide: छत्रपति संभाजीनगर के वैजापुर तालुका में 19 साल को लड़के ने नीट पेपर के चलते आत्महत्या कर ली और अपनी मौत से पहले सूरज ने अपने आई और आप्पा के लिए एक चिट्ठी भी लिखी.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 20 Aug 2026 01:32 PM (IST)
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'सॉरी आई और आप्पा… जरूर अगले जन्म में आपके लिए डॉक्टर बनूंगा… अपना ख्याल रखना और खुश रहना…' ये शब्द उस चिट्ठी के हैं, जिसे महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के वैजापुर तालुका में 19 वर्षीय छात्र सूरज सुभाष शिंदे ने कथित तौर पर अपनी मौत से पहले लिखा था. इस दर्दनाक घटना से खंडाला-भवरबेंद गांव में शोक का माहौल है.

जानकारी के मुताबिक, सूरज NEET की तैयारी कर रहा था और घर की ऊपरी मंजिल स्थित कमरे में नियमित रूप से पढ़ाई करता था. बताया जा रहा है कि घटना के समय गांव में सप्ताह का धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था. इसी वजह से परिवार के सभी सदस्य कुछ समय के लिए घर से बाहर गए हुए थे.

तलाश पर ऊपरी मंजिल में फंदे से लटका हुआ मिला छात्र

दोपहर में जब परिवार के लोग वापस घर लौटे तो सूरज का फोन बंद मिला. इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और घर की ऊपरी मंजिल पर पहुंचे. वहां सूरज को फंदे से लटका हुआ पाया गया. परिजन उसे तुरंत वैजापुर के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

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वैजापुर पुलिस छात्र की मौत से जुड़े पहलुओं की कर रही जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद वैजापुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस थाने में फिलहाल आकस्मिक मृत्यु के तौर पर मामला दर्ज किया गया है. पुलिस छात्र की मौत से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले सूरज की मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. माता-पिता से माफी मांगती चिट्ठी और महज 19 साल की उम्र में हुई इस दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को सदमे में ढाल दिया है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 20 Aug 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
NEET Student MAHARASHTRA NEWS Sambhajinagar News
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