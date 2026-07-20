सोनम वांगचुक का जिक्र कर शरद पवार गुट का बड़ा बयान, 'ये अनशन इतने दिन नहीं चलता लेकिन...'

शरद पवार गुट के सांसद अमर काले ने दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बातचीत बहुत जरूरी है लेकिन सरकार के अहंकार की वजह से ये प्रदर्शन इतना लंबा चला.

उन्होंने कहा, ''जिन मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है, मैं वर्धा का सांसद होने के नेता इन सभी मुद्दों का समर्थन करता हूं. पिछले 20-22 दिन से ये प्रदर्शन यहां पर चल रहा है. मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा फेल्योर किसी सरकार का हो नहीं सकता है. इन युवा बच्चों के ऊपर देश का भविष्य निर्भर करता है.''

'सरकार की अहंकार की वजह से प्रदर्शन लंबा चला'

NCP-SP नेता ने आगे कहा, ''सोनम वांगचुक, जिस व्यक्ति को पद्मश्री अवॉर्ड मिला हुआ है, वो 22 दिन से देश की राजधानी में अनशन पर है. सरकार का कोई भी जिम्मेदार मंत्री या अधिकारी इतने दिनों में एक बार भी वहां विजिट नहीं करता है, उनसे कोई चर्चा नहीं करता है. उनसे ये जानने की कोशिश भी नहीं करता है कि क्या मुद्दे हैं. मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में बातचीत बहुत जरूरी है. ये अनशन इतने दिनों तक नहीं चलता लेकिन सरकार की अहंकार की वजह से ये प्रदर्शन इतने दिनों तक चल रहा है.''

प्रदर्शनकारियों ने नहीं बल्कि पुलिस ने हिंसा की- अमर काले

उन्होंने ये भी कहा, ''प्रोटेस्ट इतना लंबा चला, इससे ये दिखता है कि सरकार के अंदर कितना अहंकार है. प्रदर्शनकारियों ने हिंसा नहीं की है. पुलिस ने हिंसा की है. पुलिस ने बच्चों पर लाठीचार्ज किया. अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इन सब बातों के लिए अगर छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है तो ये शर्मनाक है. इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की इमेज को नुकसान हुआ.''

धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए- अमर काले

अमर काले ने कहा, ''पेपर लीक समेत अन्य बातों की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए. ब्रिटिश सरकार से भी क्रूर ये सरकार है. पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति से मिलने के लिए आपको 22 दिन तक फुर्सत नहीं मिलती है. बीजेपी में अहंकार भरा हुआ है. इस देश के लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं. आने वाले इलेक्शन में इस देश की जनता पुरजोर तरीके से जवाब देगी.''

CJP के प्रदर्शन पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'इस आंदोलन को किसी पॉलिटिकल...'