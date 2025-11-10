हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमोहन भागवत के बयान पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, बोले- RSS ने 52 साल तक तिरंगे का किया अपमान

मोहन भागवत के बयान पर भड़के AIMIM नेता वारिस पठान, बोले- RSS ने 52 साल तक तिरंगे का किया अपमान

Maharashtra News: मुंबई में AIMIM नेता वारिस पठान ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि नथूराम गोडसे को देश का पहला आतंकवादी बताया.

By : पंकज यादव | Updated at : 10 Nov 2025 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान पर AIMIM नेता वारिस पठान ने तीखा पलटवार किया है. उन्होंने आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह वही संगठन है, जिसने 52 साल तक तिरंगे का अपमान किया और अपने नागपुर मुख्यालय पर कभी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया.

वारिस पठान ने कहा, “मोहन भागवत और ये आरएसएस... ये वही आरएसएस है जिसने 52 साल तक हमारे तिरंगे का अपमान किया. इनके नागपुर के हेडक्वार्टर के ऊपर अपने तिरंगे को कभी नहीं लहराया. इनके लिए हमारा तिरंगा तो अशुभ था, इनके लिए भगवा रंग ही शुभ था. अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं.”

उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस पर कभी प्रतिबंध भी लगाया गया था. “इन पर तो बैन लग गया था. बैन हटाया गया था काफी शर्तों के साथ. आरएसएस पॉलिटिकल सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, आरएसएस दंगा-फसाद नहीं कराएंगे. ऐसी कई शर्तें रखी गई थीं.

'गोडसे देश का पहला आतंकवादी'- वारिस पठान

AIMIM नेता यहीं नहीं रुके. उन्होंने आरएसएस के इतिहास पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस संगठन से प्रेरित होकर ही नथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी. उन्होंने कहा कि आरएसएस से ही प्रभावित होकर जो देश का सबसे पहला आतंकवादी था, नथूराम गोडसे, उसने हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का कत्ल किया था. हम तो गोडसे को देश का पहला आतंकवादी बोलते हैं.

RSS की फंडिंग पर उठाए सवाल

पठान ने आरएसएस की फंडिंग और उसके रजिस्ट्रेशन पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि अभी इस तरह का बताइए, रजिस्टर्ड ऑर्गनाइजेशन क्यों नहीं किया आपने? आरएसएस को फंडिंग कहां से आती है? ये भी सवाल लोग कर रहे हैं. इनका कथन और करनी में बहुत फर्क है. ये क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं.

वारिस पठान ने बीजेपी और आरएसएस को एक ही शाख के दो अंग बताया. उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस तो एक ही चीज हैं. एक ही शाख के दो हिस्से हैं. आजादी की लड़ाई में इनका क्या योगदान था, जरा पूछिए. कुछ भी नहीं. इनके लोग तो माफीनामे दे रहे थे, जबकि मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान कीं, भारत को आजाद कराने में पूरा योगदान दिया. AIMIM नेता ने कहा कि आरएसएस का मकसद सिर्फ नफरत फैलाना है. उसके सिवाय इनका कुछ नहीं है.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read
Published at : 10 Nov 2025 11:58 AM (IST)
Tags :
AIMIM MAHARASHTRA NEWS RSS मोहन भागवत
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
IND vs SA Test: इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND-SA टेस्ट सीरीज
इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND vs SA टेस्ट सीरीज
इंडिया
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
Advertisement

वीडियोज

UP News: Pratapgarh में ड्रग्स और कैश का बड़ा खुलासा, नोट गिनती रह गई पुलिस | Breaking News
Bihar Election 2025: Congress-RJD रामद्रोही...Yogi के बयान पर बवाल | Tejashwi | Rahul Gandhi
पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा वंदे मातरम्
विश्व
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
इस मुस्लिम देश में भयंकर सूखा, राष्ट्रपति बोले- खाली करना पड़ सकता है देश, सांसद ने महिलाओं को ठहराया जिम्मेदार
क्रिकेट
IND vs SA Test: इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND-SA टेस्ट सीरीज
इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND vs SA टेस्ट सीरीज
इंडिया
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
माली में 5 भारतीय अगवा, देश में मच गया हड़कंप, जानें अब क्या कर रहा भारत?
ओटीटी
Jolly LLB 3 OTT Release: एक नहीं दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी 'जॉली एलएलबी 3', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
एक नहीं दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी 'जॉली एलएलबी 3', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
ट्रेंडिंग
इस मेंढक के सिर पर नहीं मुंह में है आंख! वैज्ञानिकों ने बताई वजह तो पूरा इंटरनेट रह गया हैरान
इस मेंढक के सिर पर नहीं मुंह में है आंख! वैज्ञानिकों ने बताई वजह तो पूरा इंटरनेट रह गया हैरान
शिक्षा
​UGC NET December 2025: यूजीसी नेट के लिए आज से खुल रही करेक्शन विंडो, फार्म में कर सकते हैं ये बदलाव
यूजीसी नेट के लिए आज से खुल रही करेक्शन विंडो, फार्म में कर सकते हैं ये बदलाव
हेल्थ
Foods for Sharp Memory: आज से ही खाने शुरू कर दें ये 5 फूड्स, तेज और फोकस्ड हो जाएगा आपका दिमाग
आज से ही खाने शुरू कर दें ये 5 फूड्स, तेज और फोकस्ड हो जाएगा आपका दिमाग
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget