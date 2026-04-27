मुंबई में राघव चड्ढा के घर के बाहर AAP का विरोध, 8 से ज्यादा पर केस, नोटिस के बाद सभी रिहा

मुंबई में राघव चड्ढा के घर के बाहर आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है. जानकारी के मुताबिक, इस मामले में 8 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. यह प्रदर्शन कल आयोजित किया गया था. जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए थे.

मामले में खार पुलिस स्टेशन ने नोटिस जारी किया, जिसके बाद हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा कर दिया गया. पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं. फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

राघव चड्ढा के घर के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

जानकारी के अनुसार, आप के नेताओं और कार्यकर्ताओ ने राघव चड्ढा के घर के बार प्रदर्शन कर "गद्दार राघव चड्ढा" जैसे नारे लगाए. स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने संबंध में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 189(2), 189(3), और 223 के तहत, साथ ही महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

राघव चड्ढा का लोग क्यों कर रहे विरोध

राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि जो पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर बनी थी, वही अब भ्रष्ट और समझौता कर चुकी है. चड्ढा के मुताबिक, आम आदमी पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही. उन्होंने यह भी कहा कि वह पिछले एक साल से पार्टी की गतिविधियों से दूरी बनाए हुए थे, क्योंकि वह गलत कामों का समर्थन नहीं कर सकते थे और ऐसे लोगों के साथ खड़े नहीं हो सकते थे. यहीं वजह है कि बीते दिनों राघव चड्ढा ने आप के सात राज्यसभा सांसदों के साथ पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए.

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हरभजन सिंह के घर के बाहर किया प्रदर्शन

जानकारी के अनुसार, बीजेपी में शामिल होने वाले सभी राज्यसभा सांसदों के घर के बाहर आप के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे है. साथ ही उनके घर के बाहर गद्दार भी लिख रहे है. पंजाब के जालंधर में आम आदमी पार्टी (AAP) के कार्यकर्ताओं ने शनिवार (25 अप्रैल) को क्रिकेटर से नेता बने हरभजन सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया. साथ कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर भी गद्दार लिखकर नारेबाजी की.

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