बागेश्वर बाबा धीरेंद्र शास्त्री करने वाले हैं शादी! कहा- भविष्य में मैं भी विवाह करूंगा और...

धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर महाराज ने ‘चार बच्चों’ वाले अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि वे भविष्य में स्वयं भी विवाह करेंगे और गृहस्थ आश्रम में जाएंगे. उन्होंने कहा कि वे सनातन विचारधारा की जनसंख्या बढ़ाने में अपना योगदान देंगे और चार बच्चों को जन्म देने की बात उसी संदर्भ में कही थी.

चार बच्चे पैदा करो और एक बच्चे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दो वाले अपने बयान पर भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया. उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि अपने बच्चों को राष्ट्रवादी विचार दें. उनका कहना था कि अपने एक बच्चे को संघ के कार्य के लिए समर्पित करें, या उसे सेना में भेजें, या फिर एक अच्छा अधिकारी या शिक्षक बनाएं. लेकिन उसमें कट्टर राष्ट्रवादी सोच होनी चाहिए, इसी भावना से उन्होंने वह बयान दिया था.

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खुद शादी का करने का ऐलान किया

इस दौरान उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे स्वयं भी भविष्य में विवाह करेंगे, गृहस्थ जीवन अपनाएंगे और सनातन जनसंख्या बढ़ाने में योगदान देंगे.उनका यह बयान बा काफी वायरल है.

चार बच्चों में से एक संघ को दें

नागपुर में शुक्रवार को भारत दुर्गा मंदिर के भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज और रामदास स्वामी की मुलाकात से जुड़े प्रसंग पर विवादित टिप्पणी की थी. साथ ही ‘चार बच्चे पैदा करो और एक को संघ को दो’ वाले बयान को लेकर उनकी आलोचना हो रही थी. अब उन्होंने इन दोनों मुद्दों पर अपनी सफाई दी है.

इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर दिए गए अपने बयान पर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि जिन छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य से प्रेरणा लेकर उन्होंने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया है, उन महान व्यक्तित्व का अपमान करने की हिम्मत वे सपने में भी नहीं कर सकते.

उन्होंने आगे कहा कि चाहे संभाजी ब्रिगेड हो या अन्य मराठा संगठन, उनकी तरह वे भी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले व्यक्ति हैं. अगर शिवाजी महाराज के अनुयायी ही आपस में विवाद करेंगे, तो इससे दूसरों को मौका मिलेगा.

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