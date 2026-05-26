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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई से सटे मीरा रोड की सोसायटी में बवाल, बकरों के लिए शेड बनाने पर हिंदू संगठनों का विरोध

मुंबई से सटे मीरा रोड की सोसायटी में बवाल, बकरों के लिए शेड बनाने पर हिंदू संगठनों का विरोध

Bakrid 2026: मुंबई से सटे मीरा रोड की पूनम क्लस्टर सोसायटी में हिंदूवादी संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और विरोध जताया. इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: अजीत | Updated at : 26 May 2026 05:40 PM (IST)
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मुंबई से सटे मीरा रोड में एक सोसायटी के अंदर कुर्बानी के लिए बकरे लाए जाने और उन बकरों के लिए शेड बनाए जाने को लेकर जमकर बवाल हुआ. हंगामा बीती रात से शुरू हुआ. मीरा रोड की पूनम क्लस्टर सोसायटी का ये मामला है. यहां बीती रात दो समुदायों के लोग आमने-सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई. इस बीच आज (26 मई) सुबह से वहां हिंदूवादी संगठन विरोध प्रदर्शन किया. भारी विवाद के बाद मामला सुलझा और बकरों को टैंपो में भरकर सोसाइटी से निकालकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया.

हिंदूवादी संगठनों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ

हिंदूवादी संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और विरोध जताया. इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई और अचानक भीड़ बेकाबू होने लगी. इसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा. कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया.

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25 मई को हुई थी विवाद की शुरुआत

इस पूरे विवाद की शुरुआत कल (25 मई) दिन में ही हुई थी लेकिन देखते ही देखते मामला बढ़ गया. मीरा रोड की जिस पूनम सोसायटी में हंगामा हुआ, वहां पार्किंग में बकरे बंधे हुए नजर आए. तनाव की वजह बकरीद से पहले सोसायटी में बकरे को रखने के लिए शेड बनाया गया था, जिसका सोसाइटी के लोगों और हिंदू संगठनों ने विरोध किया था. शिकायत मिलने के बाद महानगरपालिका ने कार्रवाई करते हुए इस शेड का गिरा दिया था. जानकारी के मुताबिक जब फिर से यहां पर शेड बनाने का प्रयास किया गया तो दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया. इस दौरान दोनों पक्ष के लोग भिड़ गए.

कांग्रेस नेता नसीम खान का बीजेपी पर निशाना

पूनम क्लस्टर सोसायटी में हंगामे के बाद इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है. कांग्रेस नेता नसीम खान ने इस विवाद को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया है और दावा किया है बीजेपी और उनके नेता मामले को हिंदू मुस्लिम बनाने में लगे हैं. 

'मिनी पाकिस्तान' बनाना चाहते हैं- बीजेपी नेता सोमैया

बीजेपी नेता किरीट सोमैया विवाद वाली जगह पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि नया नगर के कुछ मुस्लिम नेता 'मिनी पाकिस्तान' बनाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि जान बूझकर जैन समाज और हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए सोसाइटी के अंदर बकरे लाकर कुर्बानी का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि जिहादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है. 

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 26 May 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
Mira Road MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Bakrid 2026
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