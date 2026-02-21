मुंबई में 7 साल की बच्ची से रेप, ऑफिस जाते समय रिश्तेदार के यहां छोड़कर जाती थी मां

मुंबई में एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. यह मामला पार्क साइट पुलिस के क्षेत्र से जुड़ा है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 52 वर्षीय आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 65(2) और POSCO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया.

जानकारी के अनुसार, न्यायालय ने आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपी की हर गतिविधि की विस्तार से पड़ताल की जा रही है.

युवक ने बच्ची के साथ किया दुष्कर्म

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता बच्ची की मां एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है. जब मां ऑफिस जाती है तो हमेशा की तरह अपनी बच्ची को अपने रिश्तेदार के यहां छोड़कर जाती है. रोजाना की तरह बच्ची अपने रिश्तेदार के घर पर थी. रिश्तेरदार के पड़ोसी ने मौके देखते हुए बच्ची को चॉकलेट दिलाने की बात कहने लगा. चॉकलेट दिलाने के बहाने आरोपी बच्ची को अपने साथ ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत की.

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना के बाद बच्ची रोती हुई रात मैं अपने घर पहुंची, तब उसने पेट में दर्द होने की शिकायत की. उसके बाद नजदीकी क्लिनिक लेकर गए जहां डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने कहा बच्ची के साथ कुछ गलत हरकत हुआ है. बच्ची की मां ने जब पूछा तब उसने बताया कि बगल वाले अंकल ने उसके साथ गलत काम किया. पीड़िता की मां ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में घटना की सारी सूचना पुलिस को बताई.

इधर, मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है.

