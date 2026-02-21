हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में 7 साल की बच्ची से रेप, ऑफिस जाते समय रिश्तेदार के यहां छोड़कर जाती थी मां

मुंबई में 7 साल की बच्ची से रेप, ऑफिस जाते समय रिश्तेदार के यहां छोड़कर जाती थी मां

Maharashtra News: मुंबई में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पुलिस ने POSCO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

By : सूरज ओझा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 21 Feb 2026 11:59 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई में एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. यह मामला पार्क साइट पुलिस के क्षेत्र से जुड़ा है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 52 वर्षीय आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 65(2) और POSCO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया.

जानकारी के अनुसार, न्यायालय ने आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपी की हर गतिविधि की विस्तार से पड़ताल की जा रही है.

युवक ने बच्ची के साथ किया दुष्कर्म

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता बच्ची की मां एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है. जब मां ऑफिस जाती है तो हमेशा की तरह अपनी बच्ची को अपने रिश्तेदार के यहां छोड़कर जाती है. रोजाना की तरह बच्ची अपने रिश्तेदार के घर पर थी. रिश्तेरदार के पड़ोसी ने मौके देखते हुए बच्ची को चॉकलेट दिलाने की बात कहने लगा. चॉकलेट दिलाने के बहाने आरोपी बच्ची को अपने साथ ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत की. 

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना के बाद बच्ची रोती हुई रात मैं अपने घर पहुंची, तब उसने पेट में दर्द होने की शिकायत की. उसके बाद नजदीकी क्लिनिक लेकर गए जहां डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने कहा बच्ची के साथ कुछ गलत हरकत हुआ है. बच्ची की मां ने जब पूछा तब उसने बताया कि बगल वाले अंकल ने उसके साथ गलत काम किया. पीड़िता की मां ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में घटना की सारी सूचना पुलिस को बताई.

इधर, मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है.

ये भी पढ़िए- दिल्ली: ट्रिपल इंजन सरकार पर कांग्रेस का तंज, गिनाए '12 महीनों के 12 कारनामे'

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read
Published at : 21 Feb 2026 11:59 PM (IST)
Tags :
Rape Police POSCO Act MAHARASHTRA NEWS CRIME
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
मुंबई में अवैध घुसपैठ पर बड़ा एक्शन, 3 साल में 1758 बांग्लादेशी पकड़े गए, कितने हुए डिपोर्ट
मुंबई में अवैध घुसपैठ पर बड़ा एक्शन, 3 साल में 1758 बांग्लादेशी पकड़े गए, कितने हुए डिपोर्ट
महाराष्ट्र
उद्धव गुट के संजय राउत को बड़ी राहत, महाराष्ट्र के इस मंत्री ने मानहानि का मुकदमा लिया वापस
उद्धव गुट के संजय राउत को बड़ी राहत, महाराष्ट्र के इस मंत्री ने मानहानि का मुकदमा लिया वापस
महाराष्ट्र
नागपुर: बार-बार बाथरूम जा रही थी छात्रा, शक होने पर खंगाला गया फोन, बोर्ड एग्जाम का पेपर ऐसे हुआ था लीक?
नागपुर: बार-बार बाथरूम जा रही थी छात्रा, शक होने पर खंगाला गया फोन, बोर्ड का पेपर ऐसे हुआ लीक?
महाराष्ट्र
Maharashtra: किराए की कोख से अंगों की लूट तक, पैसों के लालच में महिलाओं को बनाया 'जिंदा लैब'
Maharashtra: किराए की कोख से अंगों की लूट तक, पैसों के लालच में महिलाओं को बनाया 'जिंदा लैब'
Advertisement

वीडियोज

BJP Protest Against Cong: समिट में शर्ट उतारी...कौन-किस पर भारी? | BJP Protest
Sandeep Chaudhary: Trump को 'सुप्रीम' झटका...भारत-US समझौता अटका? | Seedha Sawal
Rajasthan News: Bikaner में भयंकर सड़क हादसा, सीसीटीवी वीडियो रोंगटे कर देगा खड़े | Road Accident
Chitra Tripathi: नेपाल का Gen-Z प्लान, कौन लाया हिंदुस्तान? | BJP Protest | Rahul Gandhi | AI Summit
BJP Protest Against Cong: BJP ने Congress को घेरा, Indore में भिड़े कार्यकर्ता ! | BJP Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं को पीटने की दी इजाजत तो भड़के जावेद अख्तर, भारत के मुफ्ती-मौलानाओं पर दागे सवाल
तालिबान ने महिलाओं को पीटने की दी इजाजत तो भड़के जावेद अख्तर, भारत के मुफ्ती-मौलानाओं पर दागे सवाल
बिहार
अब अपने समय से ही होंगे छात्रसंघ के चुनाव, पटना यूनिवर्सिटी ने चंद घंटों में वापस लिया फैसला
अब अपने समय से ही होंगे छात्रसंघ के चुनाव, पटना यूनिवर्सिटी ने चंद घंटों में वापस लिया फैसला
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका के सुपर-8 मुकाबले में भी बारिश बनेगी विलेन? मौसम को लेकर आया अपडेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका के सुपर-8 मुकाबले में भी बारिश बनेगी विलेन? जानें ताजा अपडेट
बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
विश्व
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला, जानें अब क्या किया?
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला
इंडिया
'हम इस पर बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गैरकानूनी तो आया भारत का पहला रिएक्शन
'हम बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', यूएस SC ने टैरिफ को बताया अवैध तो आया भारत का पहला रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बदायूं: अक्षय ने मुस्लिम बुजुर्ग समेत 3 लोगों को दौड़ाकर पीटा, यूपी पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
बदायूं: अक्षय ने मुस्लिम बुजुर्ग समेत 3 लोगों को दौड़ाकर पीटा, यूपी पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
शिक्षा
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget