हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: ट्रिपल इंजन सरकार पर कांग्रेस का तंज, गिनाए '12 महीनों के 12 कारनामे'

दिल्ली: ट्रिपल इंजन सरकार पर कांग्रेस का तंज, गिनाए '12 महीनों के 12 कारनामे'

Delhi News: देवेन्द्र यादव ने दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के एक साल पूरे होने पर तीखा हमला बोला है. कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के '12 महीनों के 12 कारनामे' गिनाते हुए कहा कि जनता की उम्मीदें टूटी हैं.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 21 Feb 2026 06:51 PM (IST)
Preferred Sources

देवेन्द्र यादव ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से रेखा गुप्ता सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर तीखा बयान जारी किया है. उन्होंने “12 महीनों के 12 कारनामे” गिनाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया.

देवेन्द्र यादव ने कहा कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज से नाराज़ जनता ने 27 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी को इस उम्मीद के साथ सत्ता सौंपी थी कि कामकाज में आ रही बाधाएं खत्म होंगी. लेकिन एक वर्ष बीतने के बाद न तो समस्याओं का समाधान दिखा और न ही भविष्य को लेकर कोई ठोस भरोसा बन पाया है.

विपक्ष की भूमिका पर सवाल, कांग्रेस ने खुद को बताया सक्रिय

यादव ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष सुविधाओं का लाभ उठाने में व्यस्त है, जबकि विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभा रही आम आदमी पार्टी प्रभावी विरोध दर्ज कराने में नाकाम रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने वास्तविक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए समय-समय पर जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है और सरकार को जवाबदेह बनाने की कोशिश की है.

'रिपोर्ट कार्ड नहीं, माफीनामा जारी करें': मुख्यमंत्री पर सीधा निशाना

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए देवेन्द्र यादव ने कहा कि बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार अपने किसी भी बड़े वादे को पूरा करने में सफल नहीं रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को एक साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बजाय जनता के सामने अपनी नाकामियों और वादाखिलाफी का माफीनामा जारी करना चाहिए. कांग्रेस ने इस मौके पर सरकार के कथित कामकाज की एक सूची जारी करते हुए इसे “बीजेपी कुशासन के 12 महीनों के 12 कारनामे” बताया. यादव ने कहा कि दिल्ली के लोग अब विकास के उस दौर को याद कर रहे हैं, जब शीला दीक्षित के नेतृत्व में राजधानी में बुनियादी ढांचे पर तेज़ी से काम हुआ था. उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस जमीनी हकीकत को और मजबूती से जनता के सामने रखेगी.

बीजेपी कुशासन और वादा खिलाफी के 12 महीनों के 12 कारनामे

1. यमुना सफाई का वादा अधूरा, डेटा पर भी रोक: सरकार ने यमुना को साफ करने का वादा किया था, लेकिन आरोप है कि प्रदूषण से जुड़े डेटा को सार्वजनिक करने पर ही रोक लगा दी गई. छठ व्रतियों को अब भी कृत्रिम घाटों का सहारा लेना पड़ रहा है.

2. प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं, AQI 700 पार: प्रदूषण कम करने के दावे के बीच मॉनिटरिंग स्टेशनों के आंकड़ों में छेड़छाड़ के आरोप लगे. कांग्रेस का कहना है कि AQI 700 के पार पहुंच गया और डॉक्टर लोगों को राजधानी छोड़ने की सलाह दे रहे हैं.

3. महिलाओं को 2500 रुपये का वादा जुमला: हर महीने 2500 रुपये देने की योजना बजट में प्रावधान के बावजूद लागू नहीं हो सकी. 5100 करोड़ रुपये लेप्स हो गए, लेकिन एक भी लाभार्थी के खाते में राशि नहीं पहुंची और न ही कोई समिति गठित की गई.

4. 500 रुपये सिलेंडर योजना अधूरी: 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने और त्योहारों पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा भी अधूरा रह गया. होली और दिवाली पर किसी तरह की राहत नहीं मिली.

5. बजट का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं: करीब एक लाख करोड़ रुपये के वार्षिक बजट में से लगभग 58 हजार करोड़ रुपये खर्च नहीं हो पाए. कांग्रेस का आरोप है कि इससे विकास कार्य प्रभावित हुए और जनता के जरूरी काम अटक गए.

6. आयुष्मान कार्ड का वादा पूरा नहीं: पहली कैबिनेट में सभी दिल्लीवासियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन आरोप है कि एक भी नया कार्ड जारी नहीं हुआ. बुजुर्गों को इलाज के नाम पर निराशा हाथ लगी.

7. झुग्गियों पर बुलडोजर, राशन कार्ड नहीं: कांग्रेस ने आरोप लगाया कि झुग्गी-झोपड़ियों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, लेकिन गरीबों के लिए एक भी नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया. रेहड़ी-पटरी वालों को कथित ट्रिपल उगाही तंत्र का सामना करना पड़ रहा है.

8. डीटीसी बेड़े में बसें घटीं: पहले से संकट झेल रहे दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में बसों की संख्या बढ़ने के बजाय 2032 बसें कम हो गईं. इससे सार्वजनिक परिवहन पर दबाव बढ़ा है.

9. बच्चों की गुमशुदगी पर चिंता: रोजाना करीब 58 बच्चों के लापता होने के मामले सामने आने का दावा किया गया. कांग्रेस का कहना है कि महिलाएं ही नहीं, अब बच्चे भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

10. बिजली कटौती और बढ़ते बिल: बिजली कटौती और मनमाने बिलों से लोग परेशान हैं. सत्ता में आते ही पीपीएसी चार्ज बढ़ाने का आरोप भी लगाया गया.

11. गंदे पानी की समस्या बरकरार: राजधानी के कई इलाकों में लोगों को पिछले एक साल से गंदा पानी मिल रहा है. पेयजल की गुणवत्ता में सुधार के बजाय और गिरावट आई है और टैंकर माफिया के विस्तार का आरोप लगाया गया.

12. विकास कार्यों के नाम पर अव्यवस्था: खुदे गड्ढों, जलभराव और करंट लगने से होने वाली मौतों के मामलों को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए गए. कांग्रेस का कहना है कि विकास कार्यों के नाम पर नई समस्याएं खड़ी हो गई हैं.

ट्रिपल इंजन सरकार और भी बेकार: कांग्रेस

अंत में देवेन्द्र यादव ने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है. उन्होंने दोहराया कि “बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार, और भी बेकार” साबित हुई है और कांग्रेस आने वाले समय में इन मुद्दों को और मजबूती से उठाती रहेगी.

और पढ़ें
Published at : 21 Feb 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
Devendra Yadav BJP DELHI NEWS CONGRESS DELHI POLITICS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली: ट्रिपल इंजन सरकार पर कांग्रेस का तंज, गिनाए '12 महीनों के 12 कारनामे'
दिल्ली: ट्रिपल इंजन सरकार पर कांग्रेस का तंज, गिनाए '12 महीनों के 12 कारनामे'
दिल्ली NCR
23 फरवरी से दिल्ली के ये रास्ते रहेंगे बंद, कोई परेशानी न हो इसलिए जरूर पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
23 फरवरी से दिल्ली के ये रास्ते रहेंगे बंद, कोई परेशानी न हो इसलिए जरूर पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
दिल्ली NCR
दिल्ली: नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री मालिक की चाकू मारकर हत्या, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी
दिल्ली: नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री मालिक की चाकू मारकर हत्या, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी
दिल्ली NCR
AI समिट हंगामा: 5 दिन की पुलिस कस्टडी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, दिल्ली कोर्ट का आदेश
AI समिट हंगामा: 5 दिन की पुलिस कस्टडी में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, दिल्ली कोर्ट का आदेश
Advertisement

वीडियोज

Pati Brahmachari: गुलाब सिंह की खौफनाक साज़िश, क्या ईशा बचा पाएगी अपनी मां को?
June में release होगी ‘Kulli’, Makers का दावा Theatre में गूंजेंगी चीखें |
Gippy Grewal की नई film: हंसी, entertainment और दमदार कहानी का वादा
Bollywood News: ‘धुरंधर 2’ के ट्रेलर को लेकर हलचल, रणवीर सिंह के नए अवतार पर फोकस
Ola का Dream Run: India की EV Success Story से Market Crash तक का सफ़र | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहीं बारिश तो कहीं आंधी-तूफान... यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कैसा रहेगा मौसम? जानें देश का हाल
कहीं बारिश तो कहीं आंधी-तूफान... यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कैसा रहेगा मौसम? जानें देश का हाल
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा का फिर से राज्यसभा जाना तय? RLM ने कर दिया बड़ा दावा, 'BJP से…'
उपेंद्र कुशवाहा का फिर से राज्यसभा जाना तय? RLM ने कर दिया बड़ा दावा, 'BJP से…'
क्रिकेट
सुपर-8 के मैच से पहले सूर्यकुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लेइंग इलेवन की तस्वीर साफ, इस नियम पर भी उठाए सवाल
सुपर-8 के मैच से पहले सूर्यकुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लेइंग इलेवन की तस्वीर साफ
बॉलीवुड
रणबीर कपूर और करिश्मा कपूर संभालेंगे RK स्टूडियो की कमान, लीज पर ली 5 मंजिला इमारत
रणबीर कपूर और करिश्मा कपूर संभालेंगे RK स्टूडियो की कमान, लीज पर ली 5 मंजिला इमारत
इंडिया
केरल में SIR के बाद चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, जानें कितने लोगों का वोट कटा?
केरल में SIR के बाद चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, जानें कितने लोगों का वोट कटा?
इंडिया
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
राजस्थान
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
यूटिलिटी
पहली बार घर खरीद रहे हैं, तो पढ़ लें ये खबर, नहीं तो होगा नुकसान
पहली बार घर खरीद रहे हैं, तो पढ़ लें ये खबर, नहीं तो होगा नुकसान
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget