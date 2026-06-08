उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ाए गए करोड़ों रुपये गायब हो गए हैं. इस मामले में यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है. वहीं, अब अखिलेश यादव के इस आरोप पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत की भी प्रतिक्रिया आई है.

संजय राउत ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कहा, "देखिए अखिलेश यादव का बयान है, उनका स्टेटमेंट है, हमने पढ़ा है, आज सामना में भी हमने उस बारे में इंफॉर्मेशन दी है. अगर यह सच है, अखिलेश यादव उस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं. उत्तर प्रदेश के और देश के महत्वपूर्ण नेता हैं. अगर अखिलेश जी ने एक बात कही है, तो उसमें जरूर कोई तथ्य है."

मुंबई, महाराष्ट्र: शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कहा, "देखिए अखिलेश यादव का बयान है, उनका स्टेटमेंट है, हमने पढ़ा है, आज सामने में भी हमने उस बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अगर यह सच है, अखिलेश यादव उस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश के… pic.twitter.com/BVTSXGGDOi — IANS Hindi (@IANSKhabar) June 8, 2026

संजय राउत ने अखिलेश यादव को बताया 'छोटे नेताजी'

संजय राउत ने आगे दावा किया, "CCTV फुटेज में सब कुछ आ गया है. जो दान पेटी होती है, उससे कैसी छेड़छाड़ की जा रही है या की गई है, यह सब सामने दिख रहा है, उसके आधार पर छोटे नेता जी ने अपनी बात कही है."

'मंदिर ट्रस्ट के लिए शर्मनाक स्थिति'- अखिलेश यादव

दरअसल, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार (7 जून) को दावा किया कि अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे में आए करोड़ों रुपये गायब हो गये. अखिलेश यादव ने इस मामले में अदालत से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया. उन्होंने रविवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि ‘राम मंदिर’ के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है.”