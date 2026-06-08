हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'अगर छोटे नेता जी कह रहे हैं तो...', अखिलेश यादव के राम मंदिर चढ़ावे वाले आरोप पर बोले संजय राउत

'अगर छोटे नेता जी कह रहे हैं तो...', अखिलेश यादव के राम मंदिर चढ़ावे वाले आरोप पर बोले संजय राउत

Sanjay Raut on Akhilesh Yadav: संजय राउत का कहना है कि अखिलेश यादव यूपी के पूर्व सीएम और एक महत्वपूर्ण नेता हैं. अगर वह यह दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी हुई है तो इसमें तथ्य होगा.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 08 Jun 2026 12:38 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ाए गए करोड़ों रुपये गायब हो गए हैं. इस मामले में यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है. वहीं, अब अखिलेश यादव के इस आरोप पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत की भी प्रतिक्रिया आई है. 

संजय राउत ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कहा, "देखिए अखिलेश यादव का बयान है, उनका स्टेटमेंट है, हमने पढ़ा है, आज सामना में भी हमने उस बारे में इंफॉर्मेशन दी है. अगर यह सच है, अखिलेश यादव उस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं. उत्तर प्रदेश के और देश के महत्वपूर्ण नेता हैं. अगर अखिलेश जी ने एक बात कही है, तो उसमें जरूर कोई तथ्य है."

संजय राउत ने अखिलेश यादव को बताया 'छोटे नेताजी'

संजय राउत ने आगे दावा किया, "CCTV फुटेज में सब कुछ आ गया है. जो दान पेटी होती है, उससे कैसी छेड़छाड़ की जा रही है या की गई है, यह सब सामने दिख रहा है, उसके आधार पर छोटे नेता जी ने अपनी बात कही है."

'मंदिर ट्रस्ट के लिए शर्मनाक स्थिति'- अखिलेश यादव

दरअसल, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार (7 जून) को दावा किया कि अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे में आए करोड़ों रुपये गायब हो गये. अखिलेश यादव ने इस मामले में अदालत से स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया. उन्होंने रविवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि ‘राम मंदिर’ के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है.”

और पढ़ें

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Read More
Published at : 08 Jun 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
संजय राउत Ayodhya News Maharashtra News Akhilesh Yadav Ram Mandir
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
'अगर छोटे नेता जी कह रहे हैं तो...', अखिलेश यादव के राम मंदिर चढ़ावे वाले आरोप पर बोले संजय राउत
'अगर छोटे नेता जी कह रहे हैं तो...', अखिलेश यादव के राम मंदिर चढ़ावे वाले आरोप पर बोले संजय राउत
महाराष्ट्र
INDIA Bloc की बैठक के पहले शरद पवार का बड़ा बयान, एनसीपी (S) चीफ ने कांग्रेस को दी नसीहत!
INDIA Bloc की बैठक के पहले शरद पवार का बड़ा बयान, एनसीपी (S) चीफ ने कांग्रेस को दी नसीहत!
महाराष्ट्र
इंडिया गठबंधन की बैठक में दिल्ली नहीं आएंगे उद्धव ठाकरे लेकिन..., संजय राउत ने दी यह जानकारी
इंडिया गठबंधन की बैठक में दिल्ली नहीं आएंगे उद्धव ठाकरे लेकिन..., संजय राउत ने दी यह जानकारी
महाराष्ट्र
मुंबई में पानी की सप्लाई ठप होने की आशंका, टैंकर हड़ताल से मचा हाहाकार, CGWA नियमों पर विवाद
मुंबई में पानी की सप्लाई ठप होने की आशंका, टैंकर हड़ताल से मचा हाहाकार, CGWA नियमों पर विवाद
Advertisement

वीडियोज

Tata Tiago EV facelift review: petrol भूल जाओ? #tata #tatatiago #autolive
Insha Ghai ने Bigg Boss, Khatron Ke Khiladi और कंटेंट क्रिएशन के सफर पर की खुलकर बात
'Gullak 5' में हर परिवार को दिखेगी अपनी कहानी, बोलीं Helly Shah
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! | Punjab
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! सीक्रेट ने 16 साल की बेटी को दी खौफनाक मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran War Live Updates: ईरान के इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले, धमाकों की आवाज से दहला तेल अवीव, कतर PM ने अराघची से की बातचीत
ईरान के इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले, धमाकों की आवाज से दहला तेल अवीव, कतर PM ने अराघची से की बातचीत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में INDIA अलायंस को मैनेज कर लेंगे अखिलेश यादव? सपा के इस कदम से नाराज हो सकती है कांग्रेस!
UP में INDIA अलायंस को मैनेज कर लेंगे अखिलेश यादव? सपा के इस कदम से नाराज हो सकती है कांग्रेस!
इंडिया
ममता बनर्जी को बंगाल के बाद दिल्ली में भी लगेगा बड़ा झटका, राज्यसभा के ये दो सांसद दे सकते हैं इस्तीफा  
TMC को बंगाल के बाद दिल्ली में भी लगेगा झटका, राज्यसभा के ये दो सांसद दे सकते हैं इस्तीफा  
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और वेस्टइंडीज की टक्कर, कब और कहां देख पाएंगे लाइव? जानें सारी डिटेल्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और वेस्टइंडीज की टक्कर, कब और कहां देख पाएंगे लाइव?
इंडिया
थलापति विजय का राहुल गांधी को गिफ्ट, कांग्रेस को सौंपी तमिलनाडु की राज्यसभा सीट, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
थलापति विजय का कांग्रेस को तोहफा, तमिलनाडु की राज्यसभा सीट सौंपी, स्टालिन की DMK ने कसा तंज 
बॉलीवुड
Bandar BO Day 3: बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
बॉबी देओल की 'बंदर' वीकेंड पर भी नहीं कर पाई कमाल, संडे को बस इतनी हुई कमाई
ट्रेंडिंग
Philippines Earthquake: ताश के पत्तों की तरह ढह गईं इमारतें, दिल दहला देंगे फिलीपींस में भूकंप से तबाही के वीडियो
ताश के पत्तों की तरह ढह गईं इमारतें, दिल दहला देंगे फिलीपींस में भूकंप से तबाही के वीडियो
ऑटो
अब प्लास्टिक की बोतल और पुराने कपड़ों से बन रहीं गाड़ियां, कार कंपनियों ने क्यों लिया ये फैसला?
अब प्लास्टिक की बोतल और पुराने कपड़ों से बन रहीं गाड़ियां, कार कंपनियों ने क्यों लिया ये फैसला?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget