महाराष्ट्र के सांगली में घर में आग लगने से दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की जलकर मौत

महाराष्ट्र के सांगली जिले में सोमवार (10 नंवबर को) को दो मंजिला मकान में आग लगने से एक दम्पति, उनकी बेटी और तीन साल की पोती की मौत हो गई. पुलिस ने यह जानकारी दी.

एक अधिकारी ने बताया कि विटा कस्बे के सावरकर नगर में मकान के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित बर्तन और बिजली के सामान की दुकान में सुबह करीब नौ बजे आग लग गई.

शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और पहली और दूसरी मंज़िल तक फैल गई, जहां परिवार रहता था. उन्होंने बताया कि घर से बाहर निकलने का रास्ता संकरा था और पीड़ित वहां से निकल नहीं पाए.

एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

उन्होंने बताया कि परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई. उनकी पहचान विष्णु जोशी (50), उनकी पत्नी सुनंदा जोशी (46), बेटी प्रियंका योगेश इंगले (30) और पोती सृष्टि (3) के रूप में हुई है.

परिवार का अन्य सदस्य घायल

अधिकारी ने बताया कि परिवार के एक अन्य सदस्य सुरेश जोशी (20) को चोटें आईं. उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस और अग्निशमन दल मौके पर पहुंचे और खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया.