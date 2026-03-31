महाराष्ट्र में कबसे शुरू होगी जनगणना, क्या पूछा जाएगा, जानें कब तक चलेगा कार्यक्रम?

देशभर में 2027 की जनगणना का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है. महाराष्ट्र में जनगणना का पहला चरण 16 मई से 14 जून 2026 तक आयोजित किया जाएगा. वहीं स्व-गणना 1 मई से 15 मई 2026 तक की जाएगी. देश में जनगणना का यह कार्यक्रम 16 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 30 सितंबर तक जारी रहेगा. पहली बार जनगणना डिजिटल रूप से की जा रही है और पहली बार स्व-गणना का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है. स्व-गणना एक सुरक्षित वेब-आधारित सुविधा है जिसके माध्यम से उत्तरदाता घर-घर सर्वेक्षण से पहले 16 भाषाओं में अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं.

डेटा सुरक्षित करने के लिए आवश्यक प्रावधान

इस बार की जनगणना में डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं. देश भर में 2027 की जनगणना के कार्य को 30 लाख से अधिक गणनाकर्ता, पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारी अंजाम देंगे. गणनाकर्ता अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके मोबाइल ऐप के माध्यम से सीधे डेटा इकट्ठा और जमा करेंगे.

जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले 33 सवाल

मकान नंबर क्या है? मुखिया का मोबाइल नंबर परिवार क्रमांक परिवार के मुखिया का लिंग क्या है? जाति, सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी कौन सी जाति से हैं? परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है? परिवार के मुखिया का नाम क्या है? विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है? मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है? मकान में कमरों की संख्या कितनी है? शौचालय की उपलब्धता है या नहीं? शौचालय का प्रकार क्या है? गंदे पानी की निकासी है या नहीं? पेयजल का सोर्स क्या है? पेयजल की उपलब्धता है या नहीं? बिजली का सोर्स क्या है? स्नानघर की उपलब्धता है या नहीं? घर में गैस कनेक्शन है? घर में टीवी मौजूद है? इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है या नहीं? रेडियो या ट्रांजिस्टर है? खाना पकाने का मुख्य ईंधन क्या है? लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास है? टेलीफोन, मोबाइल, स्मार्ट फोन में से क्या है? साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल है या नहीं? कार, जीप, वैन में से आपके पास क्या है? मुख्य अनाज क्या है? भवन नंबर या जनगणना नंबर क्या है? मकान का इस्तेमाल मकान की हालत मकान के फर्श में इस्तेमाल प्रमुख सामग्री. यानी कि फर्श सीमेंट का है, ग्रेनाइट है, मार्बल है? मकान के दीवार में क्या सामग्री इस्तेमाल की है? मकान की छत में क्या सामग्री इस्तेमाल की है?

इन सभी सवालों के जवाब घर के मुखिया द्वारा गणनाकर्ता को उपलब्ध कराए जाएंगे. जिसका डेटा सुरक्षित गणनाकर्ता अपने पास जमा कर लेगा. यह सारी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी. मुखिया के डेटा को भी ऑनलाइन एकत्रित किया जाएगा.

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