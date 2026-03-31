Maharashtra News: महाराष्ट्र के बीड़ जिले के मांजरसुंबा इलाके से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां प्रेम संबंधों के विवाद के चलते 23 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान ज्ञानेश्वर तुकाराम कोकाटे के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, गर्लफ्रेंड के परिजनों के की गई मारपीट और मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया.

बताया जा रहा है कि ज्ञानेश्वर का नेकनूर के पास एक गांव की लड़की के साथ प्रेम संबंध था. जब इस रिश्ते की जानकारी लड़की के परिवार को मिली तो उन्होंने गुस्से में उसे गांव बुलाया. वहां उसकी बाइक और मोबाइल छीन लिए गए और चार लोगों ने मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई की. इतना ही नहीं उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर गांव में बदनाम करने की भी कोशिश की गई.

आत्महत्या से पहले लिखा सुसाइड नोट

इस घटना के बाद ज्ञानेश्वर गहरे मानसिक तनाव में चला गया था. आत्महत्या से पहले लिखे सुसाइड नोट में उसने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए लिखा , “मुझे बहुत मारा, गांव में चोर के रूप में बदनाम किया, तुम्हें जान से मार देंगे ऐसी धमकियां दी.” इसके बाद उसने धुले–सोलापुर हाईवे के पास एक टायर पंचर की दुकान में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी.

मेरे बेटे को पेड़ से बांधकर पीटा गया- मां

घटना के बाद मृतक की मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि उनके बेटे को पेड़ से बांधकर पीटा गया और उसकी वीडियो भी बनाई गई. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में नेकनूर पुलिस स्टेशन में चार आरोपियों वसंत उंदरे, सचिन उंदरे, अशोक उंदरे और प्रेम उंदरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है.