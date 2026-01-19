हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra Zila Parishad Election में एक और सियासी दल की एंट्री, बढ़ेगी महायुति-MVA की मुश्किल?

Maharashtra Zila Parishad Election में एक और सियासी दल की एंट्री, बढ़ेगी महायुति-MVA की मुश्किल?

Maharashtra Zila Parishad Election: पूर्व विधायक प्रकाश शेंडगे ने आगे कहा कि ओबीसी बहुजन आघाडी पार्टी भविष्य के चुनावों में भाग लेगी और उम्मीदवार उतारेगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 19 Jan 2026 11:22 AM (IST)
पूर्व विधायक प्रकाश शेंडगे ने रविवार को कहा कि ओबीसी बहुजन आघाडी पार्टी आरक्षण की रक्षा के लिए महाराष्ट्र में आगामी जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव लड़ेगी.

उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार पिछले तीन से चार वर्षों में सुनियोजित रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को नष्ट कर रही है.

शेंडगे ने कहा कि महानगरपालिका चुनावों में फर्जी कुनबी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करके मराठा, पाटिल और देशमुख उम्मीदवारों ने ओबीसी कोटे का लगभग 99 प्रतिशत हिस्सा हड़प लिया. उन्होंने सवाल किया, 'यह गारंटीशुदा 27 प्रतिशत आरक्षण कहां गया? क्या किसी ने इसे चुरा लिया है?'

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र निकाय चुनाव का असर! एमवीए में हो सकते हैं ये बड़े बदलाव, उद्धव और पवार की घटेगी ताकत?

राजनीतिक दलों द्वारा नजरअंदाज किया गया ओबीसी- पूर्व विधायक प्रकाश शेंडगे 

शेंडगे ने आगे कहा कि ओबीसी बहुजन आघाडी पार्टी भविष्य के चुनावों में भाग लेगी और उम्मीदवार उतारेगी.

उन्होंने आरोप लगाया कि ओबीसी कार्यकर्ताओं को 30 से 40 वर्षों तक राजनीतिक दलों द्वारा नजरअंदाज किया गया. उन्होंने कहा, 'टिकटों के लिए भीख मांगने का दौर समाप्त हो गया है. हमने ओबीसी बहुजन आघाडी नाम से 'टिकट फैक्टरी’ खोली है. जो भी इच्छुक होगा, उसे एबी फॉर्म उसके घर पर पहुंचा दिया जाएगा.'

Published at : 19 Jan 2026 11:10 AM (IST)
विश्व
US-Denmaek Tension: 'ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे...', ग्रीनलैंड पर अमेरिका की धमकी से भड़का यूरोप, डेनमार्क की पीएम का तगड़ा जवाब
'ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे...', ग्रीनलैंड पर अमेरिका की धमकी से भड़का यूरोप, डेनमार्क की पीएम का तगड़ा जवाब
झारखंड
झारखंड में बड़ा हादसा, बारात ले जा रही बस के ब्रेक फेल, 9 लोगों की मौत और 80 घायल 
झारखंड में बड़ा हादसा, बारात ले जा रही बस के ब्रेक फेल, 9 लोगों की मौत और 80 घायल 
इंडिया
BJP President Election 2026 Live: BJP अध्यक्ष के चुनाव के लिए तैयारी पूरी, दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगा नामांकन, सभी राज्यों से आएंगे प्रस्ताव
BJP President Election 2026 Live: BJP अध्यक्ष के चुनाव के लिए तैयारी पूरी, दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगा नामांकन, सभी राज्यों से आएंगे प्रस्ताव
क्रिकेट
IND vs NZ T20I Live Streaming: वनडे में हार के बाद टी20 में वापसी करने उतरेगी टीम इंडिया, जानें तारीख, समय, वेन्यू और लाइव टेलीकास्ट की पूरी डिटेल्स
वनडे में हार के बाद टी20 में वापसी करने उतरेगी टीम इंडिया, जानें तारीख, समय, वेन्यू और लाइव टेलीकास्ट की पूरी डिटेल्स
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | Iran | PM Modi | BJP President Election | West Bengal |Nitin Nabin
Breaking News: 'हमारा पड़ोसी सिरफिरा...', Rajnath Singh ने Pakistan को चेतावनी दी | ABP News
Mumbai News: निर्देशक और मॉडल के घर में फायरिंग से मचा हड़कंप, फरार हुआ अज्ञात शख्स |
Noida Software Engineer Death:- बेसमेंट हादसे में परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप | ABP News
BJP President Election: दोपहर 2 बजे के बाद बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन करेंगे Nitin Nabin
