पूर्व विधायक प्रकाश शेंडगे ने रविवार को कहा कि ओबीसी बहुजन आघाडी पार्टी आरक्षण की रक्षा के लिए महाराष्ट्र में आगामी जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव लड़ेगी.

उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार पिछले तीन से चार वर्षों में सुनियोजित रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को नष्ट कर रही है.

शेंडगे ने कहा कि महानगरपालिका चुनावों में फर्जी कुनबी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करके मराठा, पाटिल और देशमुख उम्मीदवारों ने ओबीसी कोटे का लगभग 99 प्रतिशत हिस्सा हड़प लिया. उन्होंने सवाल किया, 'यह गारंटीशुदा 27 प्रतिशत आरक्षण कहां गया? क्या किसी ने इसे चुरा लिया है?'

राजनीतिक दलों द्वारा नजरअंदाज किया गया ओबीसी- पूर्व विधायक प्रकाश शेंडगे

शेंडगे ने आगे कहा कि ओबीसी बहुजन आघाडी पार्टी भविष्य के चुनावों में भाग लेगी और उम्मीदवार उतारेगी.

उन्होंने आरोप लगाया कि ओबीसी कार्यकर्ताओं को 30 से 40 वर्षों तक राजनीतिक दलों द्वारा नजरअंदाज किया गया. उन्होंने कहा, 'टिकटों के लिए भीख मांगने का दौर समाप्त हो गया है. हमने ओबीसी बहुजन आघाडी नाम से 'टिकट फैक्टरी’ खोली है. जो भी इच्छुक होगा, उसे एबी फॉर्म उसके घर पर पहुंचा दिया जाएगा.'