Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. कई जिलों में हड्डियां जमा देने वाली ठंड महसूस की जा रही है. सुबह के समय घना कोहरा और ठंडी हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन ठंड से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है.

विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में मिलेगी राहत

मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ठंड का जोर धीरे-धीरे कम हो सकता है. इन क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने का अनुमान है. हालांकि उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण सुबह और रात के समय ठंड बनी रहेगी. अगले सात दिनों में तापमान में कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं होने की संभावना जताई गई है.

धुले, जेऊर, निफाड और परभणी जिलों में अत्यधिक ठंड की तीव्र लहर आने की संभावना है. इन जिलों में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाएं और ला नीना का प्रभाव जनवरी तक ठंड को बनाए रख सकता है. साथ ही महाराष्ट्र से सटे उत्तरी राज्यों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है.

धुले में छह डिग्री तक गिरा तापमान

धुले जिले में तापमान गिरकर छह डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. यहां दिनभर ठंड महसूस की जा रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है. सुबह के समय बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या में कमी देखी जा रही है. मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले कुछ दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है.

पुणे, नासिक, अहिल्यानगर और सतारा जैसे इलाकों में ठंड का असर तेज हो गया है. महाबलेश्वर की ठंडी हवाओं का प्रभाव पुणे में भी महसूस किया जा रहा है. पुणे का तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है. महाबलेश्वर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.

सतारा में ‘मिनी कश्मीर’ जैसा अनुभव

सतारा जिले में ठंड का असर महाबलेश्वर से भी ज्यादा महसूस किया जा रहा है. यहां तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. ठंड बढ़ने के कारण मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है. ग्रामीण इलाकों में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जलाते नजर आ रहे हैं. सतारा में इन दिनों लोग ‘मिनी कश्मीर’ जैसा अनुभव कर रहे हैं.