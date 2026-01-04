Maharashtra News: महाराष्ट्र में नए साल के पहले ही हफ्ते मौसम में बदलाव देखा गया. राज्य के उत्तरी हिस्सों में ठंडी हवाओं और दक्षिणी हिस्सों में बादल छाए रहने से मौसम प्रभावित हुआ. पिछले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है और मौसम विभाग ने बताया है कि आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहेगा. हालांकि, सुबह और रात में ठंडक महसूस होगी, लेकिन कड़ाके की ठंड की संभावना नहीं है.

मुंबई और कोंकण में मौसम मुख्य रूप से साफ

4 जनवरी को कोंकण क्षेत्र में मौसम ज्यादातर साफ रहने का अनुमान है. मुंबई में अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. सुबह और रात में हल्की ठंडी हवा महसूस होगी. पिछले दो दिनों से मुंबई और कोंकण के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहे, जिससे न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की गई.

पुणे, सोलापूर और आसपास के जिलों में ठंड की तीव्रता कम हो गई है. पुणे में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. सुबह के समय कोहरा बना रह सकता है, इसलिए प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. सोलापूर में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

मराठवाड़ा और विदर्भ में शुष्क मौसम

मराठवाड़ा क्षेत्र में मुख्य रूप से शुष्क और साफ मौसम रहने का अनुमान है. छत्रपती संभाजीनगर में न्यूनतम 15 डिग्री और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा. उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ के शहरों जैसे नाशिक और नागपुर में भी ऐसा ही मौसम रहेगा.

तापमान में वृद्धि होने के बावजूद सुबह और रात में ठंडक महसूस होने की संभावना है. मौसम विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सुबह और रात में गर्म कपड़े पहनें. मौसम में अचानक बदलाव से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है.